全自動作業 浙台商抓發展機遇

新春過後，大陸經濟大省浙江的企業車間（廠房）、生產一線一片火熱圖景。其中不少台企依靠轉型、創新、提質，精準定位發展賽道，打開大陸廣闊市場空間，在拚經濟中搶時間、贏先機。

中新社報導，人勤春來早。在此起彼伏的機器聲裡，在爭分奪秒的生產線上，不少台商表示看好大陸經濟發展前景，搶抓發展機遇，促進兩岸經貿融合。

當前，加快發展以全要素生產率大幅提升為核心標誌的新質生產力，為廣大台企彎道超車提供了機遇。

深耕大陸30多年的敏實集團，從一間汽配廠起步，見證了大陸製造業從人力密集、傳統代工向全球化、智能化的轉型。

在敏實集團未來工廠的熄燈車間裡，機器人來回穿梭，由AI視覺系統與機械手臂組合的全自動生產線上，產品製造、檢測、運輸等環節實現全自動作業。

「為了應對今年可能出現的產能需求大幅增長，我們部分生產線在春節期間都不停工不停產，保持生產穩定。」敏實控股集團董事會主席秦榮華表示，接下來將加大智慧汽車零部件產能，在激烈的國際競爭中占據一席之地。

作為大陸對台經貿交流合作最密集、成果最豐碩的地區之一，浙江已累計批准台資企業11000餘家，實際利用台資達328億美元。特別是近年來落地的台資項目重點聚焦數位經濟、智能製造、新材料等新領域。

浙江數位經濟具有起步早的先發優勢，於廣大轉型中的台商台企而言，數位化既是方向，也是動力。

「這是我們自己最新研發的設備，即將出口海外。」歲末年初，台商楊迪風忙得不可開交，也頗為欣慰和自豪。他創辦的紹興乙龍科技有限公司耗時兩年研發了一台精度極高的紡織機器，主要用於生產高端面料。 作為一名台商二代，楊迪風來到紹興創業已18年。數位化轉型，凝結著他和父親兩代台商的努力。

「作為設備製造產業鏈上的一員，我們一直嘗試研發新設備，比如藉助數位化技術開發針織大圓機、新型圓機等。」楊迪風坦言，大型機械的研發道路很艱辛，成本也很高，但數位化轉型是企業必須走好的路。

台企浙江拓進五金工具有限公司主營五金手工具組套，在數位化浪潮中，該企業總經理特助張峰旗方向明確：自動化、數智化決定企業未來走向，目前我們已將新技術運用在生產線上，通過「機器換人」提升效率，希望在五年內打造智能工廠。

隨著產業數位化成為提高供應鏈韌性的重要工具，浙江正持續深化科技服務進台企、台企數位賦能等行動，為台商台企參與和分享浙江新產業發展提供政策紅利。

浙江省台辦主任徐曉光介紹，為回應台商台企對人才的渴求，浙江將舉辦兩岸青年科技會等活動，進一步推進兩岸科技人才交流互動。