政協聚焦民企 劉結一：圍繞清理拖欠企業帳款開通報會

市場關注大陸民營經濟的前景，大陸全國政協新聞發言人劉結一3日在政協記者會上指出，助推民營企業是政協傳統，將圍繞「持續優化民營企業發展環境」開展民主監督性視察，圍繞「清理拖欠企業帳款情況」召開重點關切問題情況通報會等，通過履職助力民營企業發展。而清理拖欠企業帳款的言論獲得大陸民眾注意與好評。

劉結一稱，政協委員在一年以來感到，各項促進民營經濟發展壯大的政策聚焦解決實際問題、破解發展難題，提振大家信心，增強他們的底氣。並認為在宏觀經濟持續向好的大趨勢下，民營經濟前景可期，民營企業大有可為。

劉結一表示，政協委員中有不少民營企業家，他們了解一線情況，深知市場動態，積極反映民營企業發展中的社情民意，參與有關調研和協商議政活動，為促進民營經濟健康發展、營造良好營商環境建言獻策。

過去一年，劉結一稱，政協委員在問題導向之下，會同地方政協以及有關部門、律所、商會、民營企業家代表深入研究民營企業經營當中遇到的實際困難，包括中小企業融資及民營企業獲取科技創新資源等問題，提出完善民營經濟平等保護機制等建議。

此外，劉結一表示，政協委員探索搭建助推國企民企合作發展平台，組織來自國企民企的委員聯合開展走訪考察，促進優勢互補和深度合作，助力民營企業提升核心競爭力，為民營經濟發展壯大增添動能。

劉結一也提及政協委員履職「服務為民」活動，主要體現在三方面：一是聚焦經濟社會熱點，比如深入地方和企業會診把脈，或是深入一線，就加強黑土地保護、建立新能源產業再生資源回收利用體系等。

二是聚焦「關鍵小事」，讓百姓可感可及。比如幫助革命老區和欠發達地區群眾解決發展資金不足、市場信息不暢、科技支撐不強等方面的實際困難，開展針對性支持幫扶等問題。

三是聚焦講好政策，廣泛凝聚共識。委員們走入地方、走入社區，結合「國之大者」和民之關切，與基層群眾深入交流等。