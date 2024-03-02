陸房地產融資白名單 已放款逾8774億元

為救低迷房市以提振經濟，大陸各地自1月起陸續建立房地產融資協調機制，最新數據顯示，截至2月28日，大陸對房地產「白名單」已批准超過2,000億人民幣（約新台幣8,774億元）的融資貸款。此外，為確保融資需求落實，中共中央已要求大陸地級以上城市在3月15日前建立融資協調機制。

根據大陸住建部旗下「中國建設報」報導，大陸住建部、金融監理總局2月29日上午聯合召開「城市房地產融資協調機制工作視訊調度會議」，會議作出上述宣布與指示。

截至2月28日，大陸全國31個省份276個城市已建立城市融資協調機制，共提出房地產項目約6,000個，商業銀行快速進行項目篩選，批准通過貸款超2,000億元。

會議指出，融資協調機制是當前「一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求、破解房地產融資難題」的創新舉措，各相關面向要抓緊解決工作推動中的問題，全力支持房地產在建專案融資及建設交付，保障購屋人合法權益，有效支持現房銷售，穩定市場預期。

會議要求，依照協調機制「應建盡建」原則，3月15日前，地級以上城市要建立融資協調機制，既要高品質完成「白名單」推送，也要高效率協調解決專案的困難問題。

會議強調，要嚴格依照標準做好專案篩選，經金融機構確認後形成第一批合格專案名單。金融機構應加快審核。要落實好專案閉環管理，對暫時無法提供融資的專案要及時回饋相關問題。

會議還強調，要加強貸款「發放—使用—償還」閉環管理，防止貸款被挪用，保障信貸資金安全。各省融資協調機制要對城市推送項目進行監督指導，督促城市及時將不合格項目移出「白名單」。

會議表示，住建部、金融監理總局將建立聯合調度、及時通報機制，定期通報各省及城市的融資需求落實。