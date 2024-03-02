韓136項關鍵技術 首次被陸超越

大陸「環球時報」引述韓媒「朝鮮日報」報導稱，韓國科學技術資訊通信部當天所發布的「二○二二年度技術水平評估結果」顯示，在韓國政府選定的十一個領域、一三六項關鍵技術方面，韓國相關發展水準「首次被中國追趕」。

韓媒「亞洲日報」報導，這項評估每二年進行一次，包括建築交通、災難安全、航空航太海洋、國防、機械製造、奈米材料、農林水產食品、保健醫療、能源資源、環境氣象、資訊通信技術和軟體等十一個領域。針對美國、歐盟、中國、日本、韓國這五大經濟體，採取對論文及專利定量分析的方式進行。

韓聯社報導稱，韓科技部當天召開國家科學技術諮詢會議第五十次營運委員會會議並發表上述結果。科技發展水準評估每兩年實施一次，此次對主要五個對象的十一個科技領域一三六項關鍵技術的相關論文和專利進行分析，並面向一三○六名專家調查。

評估結果顯示，將整體技術水準最高的美國設定為百分之百，其後依序為歐盟（百分之九十四點七），日本（百分之八十六點四）、中國（百分之八十二點六）、韓國（百分之八十一點五）。與二○二○年相比，韓國技術水準提高了百分之一點四，與美國的技術差距從三點三年縮短到三點二年。

但在二○二○年的調查中，韓國（百分之八十點一）曾以微弱優勢領先中國（百分之八十），時隔兩年中國在技術方面「首次超越韓國」。本次調查中，中國與美國的技術差距已縮小至三年。至於日本，自二○一六年以來，日本技術水準持續下滑，已跟不上美國的發展步伐。

如僅看五十項國家戰略技術，各國科技發展水準依序為美國（百分之百）、歐盟（百分之九十二點三）、中國（百分之八十六點五）、日本（百分之八十五點二）、韓國（百分之八十一點七），韓中兩國差距進一步拉大。