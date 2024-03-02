比亞迪、特斯拉 在陸掀價格戰

中共中央政治局二月二十九日就新能源技術與中國的能源安全進行第十二次集體學習。中共總書記習近平在主持學習時強調，要順勢而為、乘勢而上，以更大力度推動中國新能源高質量發展，加快構建充電基礎設施網絡體系，支撐新能源汽車快速發展等。

新華社報導，習近平表示，中國風電、光伏（太陽能）等資源豐富，發展新能源潛力巨大。經過持續攻關和積累，中國多項新能源技術和裝備製造水平已全球領先，建成了世界上最大的清潔電力供應體系，新能源汽車、鋰電池和光伏產品還在國際市場上形成了強大的競爭力。

習近平指出，要瞄準世界能源科技前沿，聚焦能源關鍵領域和重大需求，合理選擇技術路線，發揮新型舉國體制優勢，加強關鍵核心技術聯合攻關，強化科研成果轉化運用，把能源技術及其關聯產業培育成帶動中國產業升級的新增長點，促進新質生產力發展。

習近平表示，要適應能源轉型需要，進一步建設好新能源基礎設施網絡，推進電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電網對清潔能源的接納、配置和調控能力。加快構建充電基礎設施網絡體系，支撐新能源汽車快速發展。 大陸近年持續加大電動汽車領域的對外投資力度。與二○二二年相比，二○二三年大陸電動汽車對外直接投資更集中在中游電池製造領域，相關投資高達二二四億美元（新台幣七千億元）。

界面新聞報導，美國經濟研究公司榮鼎集團二月二十九日發布的報告顯示，大陸電動汽車對外投資的四分之三相對均勻地分布在歐洲、中東和北非以及亞洲。預計今年大陸電動汽車海外投資將保持強勁，但將從電池投資轉向電動汽車製造。

另，三月一日開始，比亞迪和特斯拉就掀起新一輪的價格戰。中國基金報報導，比亞迪半個月來已四連降，主力車型在人民幣十萬元上下（約四十四萬台幣），被大陸網友稱「直接掀地板了」。

昨天，特斯拉針對Model 3和Model Y車型宣布三項優惠，價格調整後，大陸市場的特斯拉汽車價格，低於全球其他國家。以Model Y後輪驅動版，大陸市場人民幣二十五點八九萬元（約一百一十五萬台幣）的起售價，比德國、法國、加拿大等市場便宜了人民幣十萬元以上。