行動支付讓外國客卻步 陸優化綁卡並將年交易限額提至5萬美元

中國大陸正持續優化相關政策，吸引外籍旅客赴陸，繼年初推出五項外籍人員出入境便利措施後，中國人民銀行（大陸央行）1日宣布三措施，以解決外國朋友使用行動支付時遇到的困難。除了要求平台優化綁卡流程、簡化身份驗證，還將把單筆交易限額從1,000美元提高到5,000美元、年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元，讓外國朋友「滿意、樂意使用」行動支付。

大陸國務院新聞辦1日下午就「進一步優化支付服務提升支付便利性相關情況」舉辦政策吹風會，大陸央行副行長張青松於會上作出上述宣布。

張青松表示，央行已注意到外國朋友來華進行旅遊、拜訪、商務等活動時，遇到行動支付困難的問題。經過分析，有的外國朋友因綁不了境外的銀行卡而「不能用」；有的因消費金額超出一定金額，付不了帳，覺得「不好用」；有的則是遇到問題多了，自然「不想用」了。

針對這些問題，張青松指出，央行將指導支付機構推出一系列便利措施，透過三方面「非常具體的、有針對性的措施」，讓行動支付產品為外國朋友滿意、樂意使用。

一是針對來華人員使用支付寶、微信綁定境外銀行卡成功率低的問題，要求、指導支付寶、財付通優化業務流程，提升綁卡效率。

二是簡化身分驗證安排，讓外籍來華人員在綁卡等一連串過程中更方便辦理。並嚴格要求相關機構落實個資法。

三是指導支付寶、財富通等主要支付機構將外籍來華人員使用行動支付的單筆交易限額由1,000美元提高到5,000美元、年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元。

值得一提的是，為改善境外遊客在陸消費體驗，支付寶去年8月已宣布推出全新國際版，可綁定Visa、Mastercard、Diners Club、Discover、JCB等五種主要的國際信用卡，使外國客獲得和中國大陸用戶同樣便捷的支付體驗。

另外，針對外國旅客反映赴陸旅遊遇到付費不便，尤其是景區購票入園時有不便的問題，大陸文旅部國際交流與合作局負責人石澤毅表示，將推動旅遊景區保留人工窗口，提供線下購票等服務，最大限度地滿足遊客參觀遊覽需求，並同時簡化線上購票預約程序。