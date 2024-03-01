大陸去年招收逾114萬名碩士生 年增速放緩達4.07%

根據大陸教育部最新發布，2023年大陸全國各級各類學歷教育在校生2.91億人，比前一年減少151.26萬人，下降0.52%。其中，高等教育在學總規模4,763.19萬人，成長2.32%。而全國共招收研究生130.17萬人，其中含碩士生114.84萬人，人數雖皆比前一年增加，但增速放緩。

大陸教育部1日召開記者會，對外說明2023年全國教育事業發展狀況。高等教育方面，大陸教育部發展規劃司司長郭鵬指出，高等教育入學機會進一步增加。高等教育毛入學率60.2%，較前一年提高0.6個百分點，提前完成「十四五」規劃目標。

從校數看，去年大陸全國共有高等學校3,074所，較前一年增加61所。從學生數看，各種形式的高等教育在學總規模4,763.19萬人，較上年增加108.11萬人，成長2.32%。

研究生招生方面，去年大陸全國共招收研究生130.17萬人，較上年增加4.76%。其中，招收博士生15.33萬人，較上年增長10.29%；碩士生114.84萬人，較上年增長4.07%。

過去幾年，大陸研究生規模持續增大。2020年，大陸研究生招生規模首次突破百萬大關，達到110.66萬人，增速達20.74%。2021年研究生招生117.65萬人，其中碩士生招生首次突破100萬大關，達105.07萬人。2022年研究生招生124.25萬人，年增5.61%，其中碩士生招生達110.35萬人，年增5.03%。

另外，2023年在學研究生388.29萬人，較上年成長6.28%。其中，在學博士生61.25萬人，較上年增長10.14%；在學碩士生327.05萬人，較上年增長5.59%。

教育部高等教育司副司長高東鋒表示，接下來將按照發展新質生產力要求，發揮高等教育在教育強國建設中的龍頭作用，暢通教育、科技、人才的良性循環，持續推動新工科、新醫科、新農科、新文科建設，為解決「卡脖子」「卡腦子」「卡嗓子」的問題提供人才保障，支撐引領中國式現代化建設。

「新質生產力」是中共總書記習近平在去年9月考察黑龍江期間首次提及的新詞彙，強調整合科技創新資源，引領發展策略性新興產業和未來產業，可理解為新的高水準現代化生產力。