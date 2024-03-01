陸車關稅 美議員喊提高

由於大陸電動車市場競爭激烈、產能過剩，逼得車企紛紛轉向海外擴展業務，造成海外車廠巨大壓力。美國共和黨參議員霍利提出法案，要求把大陸汽車進口關稅從27.5%大幅提高至125%，並指要向大陸車廠在墨西哥組裝的汽車加徵100%關稅，用以保護美國汽車製造業。

路透報導指出，一個由美國民主黨及共和黨議員所組成的小組，於去（2023）年11月曾敦促美國貿易代表戴琪提高大陸汽車的關稅，並指大陸汽車製造商戰略性在其他地方建立業務。報導引述一汽車業官員稱，拜登政府正考慮對大陸電動車加徵關稅，前者已向業界承諾，政府不會讓大陸以不公平貿易手段主導市場。

而近期美國製造業聯盟發表最新報告指，大陸進口汽車之所以低價，是因為有北京的資金支援。而將低價的大陸汽車引入美國市場，這「可能對美國汽車業造成滅頂之災」。

對此，中國駐美大使館則稱，大陸汽車出口反映，大陸製造業的高質量發展和強大創新能力。大陸汽車業飛躍式發展，為世界提供了高性價比、高質量的產品。

另外，針對美國限制大陸車進入其市場，大陸商務部發言人何亞東表示，美方近來對大陸設置重重障礙，加徵關稅、限制參加政府採購、採取歧視性補貼政策等。然而，大陸始終向全球汽車企業敞開大門。「美國品牌汽車在華銷量遠超過中國品牌汽車在美銷售量。」

何亞東說，美方推行貿易保護主義，大搞經貿問題政治化，把貿易壁壘的牆越砌越高，妨礙公平競爭。希望美方尊重市場經濟法則和公平競爭原則，糾正非市場政策和做法。

與此同時，大陸電動車龍頭比亞迪表示，該公司正在墨西哥選址建廠，以提高在當地市占，而目標是建立一個針對美國市場的出口中心。比亞迪美洲區CEO Stella Li告訴路透社，該公司預計將在年底前選址建設該工廠，該工廠的產能將達到年產15萬輛汽車。