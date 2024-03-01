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小米汽車傳本月上市

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
隨著小米汽車上市時間的臨近，關於其量產時間、定價等消息越來越多。圖／取自小米汽車微信公眾號
隨著小米汽車上市時間的臨近，關於其量產時間、定價等消息越來越多。圖／取自小米汽車微信公眾號

小米汽車首款產品SU7亮相後，定價與上市時間始終是市場關心焦點。一份北京市領導調查小米汽車工廠的文件在大陸網路上流傳，文件透露小米汽車預計在3月上市、4月交付，第1季整車產量約2,000輛，產值人民幣4億元，平均下來，首批下線車輛的均價或為人民幣20萬元。

不過，小米公關部負責人昨（29）日下午在微博上澄清，經詳細詢查該信息完全失實，並不存在所謂相關「調研」及所謂關於產量、產值的預估。

IT之家報導，極氪汽車高層27日在評價小米汽車時表示，從小道消息聽說小米的車計劃在3月28日發售。對此，小米汽車官方表示，具體時間會透過官方管道公告。

對於小米SU7，極氪汽車高層還指出，「我們尊重且敬畏小米汽車，作為龍頭網路科技企業，他們實力很強。像他們的行銷是值得我們去學習的。但在技術上，他們是需要向我們學習的。」

澎湃新聞報導，小米集團總裁盧偉冰25日在巴塞隆納舉行的2024 MWC（世界行動通訊大會）上表示，小米SU7很快就會面市，最快將從今年第2季開始在大陸市場交付。盧偉冰也提到，小米公司在開發一款汽車上花費100億美元，在定價上，考慮了從入門級到豪華級的一系列價位。

此外，財聯社報導，位於北京北五環的小米汽車授權2S店剛開始動工，預計工期為一個多月。另據知情人士透露，小米汽車首批門店或將鋪設60~70家，覆蓋一線、新一線和二線城市，首款車型SU7具體上市時間或將在3月底。

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