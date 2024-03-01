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首見「四星連珠」 海南外海建成天然氣田集群

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國海油（中海油）28日宣布，隨著最後一個模塊吊裝就位，「深海一號」二期綜合處理平台海上安裝作業已全部完成，標誌著中國大陸南部海域首個「四星連珠」海上天然氣田生產集群順利建成。

中新社報導，深海一號二期工程綜合處理平台位於距離海南省三亞市約90公里的海南崖城海域，由下部導管架和上部生產設施組成，總高約136公尺，相當於近49層居民樓高度，總重量超過1.4萬噸，相當於9000餘輛小汽車的重量。

完成本次吊裝的上部生產設施總重超過7500噸，甲板片投影面積相當於5個標準籃球場大小。高度超過100公尺的導管架底座，已提前安裝在近90公尺深的海底，並通過12根鋼樁打入海床之下105公尺，確保這個「海上巨無霸」能在強颱風下穩如泰山。

海油工程深海一號二期工程總包項目經理郭慶介紹，施工期間東北季風盛行，海流速度較正常海域大三倍以上，其投入大陸國內最大海洋油氣工程起重船藍鯨7500，採用多種措施攻克惡劣海況吊裝技術難題，確保海上吊裝安全高質量完成，就位精度要求達到毫米級。

此次安裝成功的深海一號二期綜合處理平台，是接收處理深水油氣的關鍵設施。它與崖城氣田生產平台共同構成「四星連珠」海上天然氣生產集群，將成為中國大陸南部海域海上天然氣處理和集輸的中心樞紐。

深海一號超深水大氣田於2021年6月投產，天然氣探明地質儲量超千億立方公尺，是中國大陸目前自主開發的水深最深、勘探開發難度最大的海上超深水大氣田。二期工程全面投產後，可使深海一號超深水大氣田儲量從1000億立方公尺提升至1500億立方公尺，年產量從30億立方公尺提升至45億立方公尺。

三亞 東北季風

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