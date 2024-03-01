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貴州推36條措施 促民營經濟

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據貴州省政府新聞辦召開的記者會消息，貴州將聚焦優化發展環境、加大金融支持、強化法治保障等方面，發布36條措施促進民營經濟發展壯大。

中新社報導，數據顯示，貴州全省民營經濟增加值從2018年的8121億元（人民幣，下同）增加到2022年的10616億元，2023年增加值占GDP比重達53%左右。為促進民營經濟進一步發展，貴州近期已發布「關於促進民營經濟發展壯大的若干政策措施」。

針對民營經濟發展中存在的信心不足、氛圍不濃的問題，貴州從優化發展環境、構建親清政商關係等方面提出9條措施。比如：提出進一步壓縮企業開辦、年均納稅、辦理用電「3個時間」；建立健全政商交往「正面清單」和「負面清單」，引導各級領導幹部坦蕩真誠同民營企業家接觸交往。

針對民營企業維權案件處理難、拖欠企業帳款等問題，政策措施提出，對不宜查封扣押凍結的經營性涉案財物，在符合相關條件情況下允許有關當事人繼續合理使用；強調對民營企業名譽權和企業家人格權的保護，對詆毀、貶損和醜化民營企業和企業家等行為予以嚴厲打擊；全面推行柔性執法，健全並落實首違不罰清單制度；開展清理拖欠民營企業帳款行動。

針對社會資本不敢投、不願投、投不好等問題，貴州著重從支持參與重大項目建設、加大項目資金支持力度等方面提出了5條措施，積極推動擴大有效投資。

記者會

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