上海全球資產管理中心的核心功能區—陸家嘴金融城，28日迎來新成員落戶。

中新社報導，當日舉行的2024陸家嘴金融城全球資產管理夥伴大會上，寬立資本、施羅德資本、華寶證券另類子公司等5家企業簽約落戶陸家嘴金融城。陸家嘴再擴資管朋友圈。

其中，總部位於倫敦的寬立資本，其全球的資產管理規模達80億美元，上海是他們全球布局中的第三個業務辦公室。

「我們希望在中短期內抓住市場需求，並且在中長期繼續投資和不斷拓展我們的中國業務。」寬立資本中國首席合規官李優表示，除了申請備案外資私募基金管理人外，寬立資本也將探索發展合格境內有限合夥人（QDLP）業務。

早在2021年，陸家嘴就著手打造全球資管集聚區。目前，陸家嘴金融城已有27家資管機構獲得外商獨資私募證券投資基金管理人資格。不少機構已順利在華展業。

「就在去年我們的中國公募基金業務揚帆起航，並且成功地發行了涵蓋股票、債券多個資產類別在內的基金產品。」富達國際中國區董事總經理黃小薏表示。

吸引國際金融機構落戶，引入全球投資者。上海在推進金融開放領域進行著大量實踐。推進金融雙向開放、實施全球資產管理夥伴計畫，是浦東綜合改革方案中提及的重要開放任務；上海發布「關於進一步促進上海股權投資行業高質量發展的若干措施」後，合格境外有限合夥人（QFLP）試點、S基金發展等領域也將迎來進一步深化。

中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會陸家嘴管理局局長蕭建表示，未來，陸家嘴將在優化營商環境、促進業界合作、發揮制度集成等三方面發力，助推更多全球金融機構在陸家嘴做大做強。

據此間官方透露，陸家嘴管理局正牽頭研究制訂上海市促進浦東新區資產管理中心建設若干規定，還將推動研究陸家嘴國際資產管理投資評價標準。