台商團浙江覓商機 簽約5項目

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

台灣工業總會、台灣電電公會等工商團體和台資企業負責人、青年企業家代表28日到訪浙江紹興。100餘名兩岸工商界人士考察調研產業發展，尋覓合作商機，希望加強與大陸相關領域的投資合作。

據中新社報導，當日活動中，在輕量化車身、積體電路、半導體精密部件等領域的5個台資項目成功完成簽約。

浙江是大陸對台經貿交流合作最密集、成果最豐碩的地區之一。截至目前，浙江省累計批准台資企業11000餘家，實際利用台資達328億美元，形成了精密機械、資訊電子、食品、臨港石化、積體電路等台資企業集聚區。

浙江省台辦主任徐曉光表示，台灣在積體電路、精密機械、生物技術等產業領域具有一定比較優勢，浙台經貿合作具有廣闊的發展空間。浙江將始終秉持「在浙台商就是浙商」理念，研究推出新舉措，幫助台胞台商分享浙江發展新機遇。

參訪中，台灣工業總會副理事長詹正田表示，作為台灣最大最有影響力的工業團體之一，台灣工業總會長期與浙江保持密切聯繫，浙江各地也發布了多項惠台政策，為台商台企提供了廣闊的發展空間。

「此次實地參訪、面對面交流對我們有很大幫助，大家都很有熱情想盡量多去幾個地方看看，尋找投資合作的機遇。」台灣工業總會監事鄭文煜認為兩岸互利才能共贏，希望藉助浙江在數位經濟領域的先發優勢，幫助台商台企轉型升級，特別是幫助製造業企業搭上數位化快車。

2023年，海峽兩岸（紹興）數位產業合作區成功創建，旨在促進兩岸數位產業領域深入合作。

當日現場聘請5位兩岸專家為海峽兩岸（紹興）數位產業合作區顧問，將為合作區發展提供智力支持和專業建議。

台商 電路

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