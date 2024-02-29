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蘋果手機在陸大降價！最低2.1萬就能入手iPhone 15 創官方旗艦店歷史新低

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
蘋果手機iPhone 15在中國又降價了。美聯社
蘋果手機iPhone 15在中國又降價了。美聯社

蘋果手機在大陸又大降價，包括天貓、京東的蘋果官方旗艦店，加上店鋪券和平台券後，iPhone 15 128G售價僅為人民幣4,849元（約新台幣2.1萬元），iPhone 15系列其他產品也均創下官方旗艦店歷史新低。本次降價幅度均在人民幣千元（約新台幣4,400元）以上。

不過，蘋果公司官網價格目前暫無變化，仍為人民幣5,999元起售。今年1月，蘋果官網曾出現罕見降價，手機產品最高降價500元，iPhone15全系列最低4,999元起。而本次網路通路平台的降價力度更大。

「iPhone15官方旗艦店全系降至歷史最低價」話題衝上熱搜，引發媒體與消費者關注。據瞭解，京東目前已開啟3•8婦女節Apple產品全線大降價，領券直降很簡單，作為官方授權經銷商，Apple產品京東自營旗艦店是正品有保障、京東物流時效更快，是眾多消費者選購iPhone、iPad、MacBook等Apple產品的首選官方管道。

具體來看活動力度，即日起至3月3日，Apple產品京東自營旗艦店iPhone 15到手價4,849元起，指定型號可享限時6期零利率，更有一年期 AppleCare+ 額外至高優惠人民幣150 元、iPad低至1,999元、M2版本MacBook至高優惠1,000元還可額外享6期免息、Apple Watch領券立減400元、第二代AirPods限時低至699元

值得一提的是，不同於部分通路的複雜優惠機制，京東直接自動領券下單，無套路、真低價。

此外，Apple產品京東自營旗艦店下單時，部分產品還可選同城速配服務，最快1小時送達。

Apple iPhone 人民幣 消費者 蘋果

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