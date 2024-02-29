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便利國際商務交流 大陸設上海東方樞紐國際商務合作區

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
上海推動建設上海東方樞紐國際商務合作區。（新華社）
上海推動建設上海東方樞紐國際商務合作區。（新華社）

大陸海關總署日前發布《上海東方樞紐國際商務合作區建設總體方案》，在29日的記者會上，大陸海關總署副署長孫玉寧29日稱，設立上海東方樞紐國際商務合作區，有利於進一步推動實施自由貿易試驗區提升策略，便利國際商務交流。

大陸國務院新聞辦公室29日就《上海東方樞紐國際商務合作區建設總體方案》召開記者會。據方案內容，商務合作區以國際商務交流為核心功能，滿足境外人員短期停留商務活動需求，為國際商務人士在商務合作區內開展商務會見、商務洽談等活動提供便利。

上海市副市長華源表示，將鼓勵並吸引總部型企業、跨國公司及國際機構等在區內開展跨境商務活動、舉辦國際品牌展會、組織進行國際培訓交流，推動離岸貿易、服務貿易及數位貿易創新發展。

孫玉寧表示，上海東方樞紐國際商務合作區是一個全新區域，是對國際國內各類區域功能的借鑒、整合和創新，其主要依托國際航空樞紐，以促進國際商務交流為目標，在綜合保稅區、海關 監理區、口岸限定區域管理制度基礎上，疊加進出境人員便利化政策措施。

在便利人員進出方面，據中新社報導，大陸國家移民管理局相關負責人說，境外人員搭乘國際或地區航班自浦東國際機場入區無需中國簽證，移民管理部門憑商務合作區綜合管理機構備案的有效邀請，僅展開國際旅行證件核驗。 同時，在區內進行商務活動可停留30天，並可依需求申請延期。

上海 國務院 海關 移民

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