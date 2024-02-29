工信部新目標 提升企業資安

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸工業和信息化部26日發布《工業領域數據安全能力提升實施方案（2024-2026年）》，提出到2026年底基本建立工業領域數據安全保障體系。

中新社報導，大陸工信部表示，《實施方案》是指導未來三年工業領域數據安全工作的綱領性規劃文件，以「到2026年底基本建立工業領域數據安全保障體系」為總體目標。

根據總體目標，到2026年底，實現各工業行業規上企業數據安全要求宣貫全覆蓋；開展數據分類分級保護的企業超4.5萬家，至少覆蓋年營收在各省行業排名前10%規模以上工業企業；立項研製數據安全國家、行業、團體等規範不少於100項；遴選數據安全典型案例不少於200個，覆蓋行業不少於10個；培訓覆蓋3萬人次，培養人才超5000人。

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