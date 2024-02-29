外資首選上海 63項目集中簽約

上海市第38批跨國公司地區總部和研發中心、促進外商投資全球夥伴頒證暨外資項目集中簽約儀式，27日舉行。

中新社報導，上海市長龔正為新認定的34家跨國公司地區總部、17家外資研發中心、首批10家促進外商投資全球夥伴頒證，並見證63個新設和增資外資項目集中簽約。

安德普翰（ADP）人力資源服務（上海）有限公司北亞區總經理馬莉說，選擇上海作為設立ADP北亞區總部的城市，體現了ADP對於中國大陸這一重要戰略市場的高度重視，以及對上海提供的優良外資企業營商環境的認可。

松下信息系統（上海）有限公司此次獲得外資研發中心認證，公司總經理趙國棟稱，上海和國際接軌的程度較高，在這裡外資企業可以和中資企業一樣公開、公正、公平地發展。未來，松下將在新能源、養老事業等領域繼續加大投入，更好地服務於中國的經濟建設。

此次新認定的跨國公司地區總部和外資研發中心，來自上海重點發展的產業領域，包括生物醫藥、智能製造等行業領軍企業。總部和研發中心能級水平較高，包括14家大中華區及以上區域總部、2家事業部總部和2家全球研發中心，世界500強企業4家。此次獲頒促進外商投資全球夥伴的10家企業，在業界的知名度較高，投資促進能力較強，涵蓋專業服務、商協會、金融資本、產業鏈四種類型，擁有廣泛的平台、業務、投資、客戶資源和信息管道。

當天簽約的63個外資項目，投資總額大約64.7億美元，聚焦上海重點產業體系，涉及生物醫藥、電子信息、汽車等重點產業和數位經濟、綠色低碳等新賽道，5000萬美元以上的大項目有26個。投資企業能級較高，9個項目來自世界500強企業。

截至今年1月底，上海跨國公司地區總部、外資研發中心累計分別達到962家和563家，上海繼續成為外商最青睞的投資首選地之一。