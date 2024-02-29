外資首選上海 63項目集中簽約

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海市第38批跨國公司地區總部和研發中心、促進外商投資全球夥伴頒證暨外資項目集中簽約儀式，27日舉行。

中新社報導，上海市長龔正為新認定的34家跨國公司地區總部、17家外資研發中心、首批10家促進外商投資全球夥伴頒證，並見證63個新設和增資外資項目集中簽約。 　　

安德普翰（ADP）人力資源服務（上海）有限公司北亞區總經理馬莉說，選擇上海作為設立ADP北亞區總部的城市，體現了ADP對於中國大陸這一重要戰略市場的高度重視，以及對上海提供的優良外資企業營商環境的認可。

松下信息系統（上海）有限公司此次獲得外資研發中心認證，公司總經理趙國棟稱，上海和國際接軌的程度較高，在這裡外資企業可以和中資企業一樣公開、公正、公平地發展。未來，松下將在新能源、養老事業等領域繼續加大投入，更好地服務於中國的經濟建設。

此次新認定的跨國公司地區總部和外資研發中心，來自上海重點發展的產業領域，包括生物醫藥、智能製造等行業領軍企業。總部和研發中心能級水平較高，包括14家大中華區及以上區域總部、2家事業部總部和2家全球研發中心，世界500強企業4家。此次獲頒促進外商投資全球夥伴的10家企業，在業界的知名度較高，投資促進能力較強，涵蓋專業服務、商協會、金融資本、產業鏈四種類型，擁有廣泛的平台、業務、投資、客戶資源和信息管道。

當天簽約的63個外資項目，投資總額大約64.7億美元，聚焦上海重點產業體系，涉及生物醫藥、電子信息、汽車等重點產業和數位經濟、綠色低碳等新賽道，5000萬美元以上的大項目有26個。投資企業能級較高，9個項目來自世界500強企業。

截至今年1月底，上海跨國公司地區總部、外資研發中心累計分別達到962家和563家，上海繼續成為外商最青睞的投資首選地之一。

上海 外資

延伸閱讀

傳2025年由北京赴上海乘高鐵僅兩小時半 陸媒揭真相：不可能

大陸「空中計程車」跨城首飛 eVTOL產業化再進一步

外企登記認證 上海推全程網辦

中租拓市 將募資逾200億

相關新聞

碧桂園遭提清算 恐步恒大後塵

在中國恒大遭香港法院勒令清算剛好屆滿一個月之際，深陷債務危機的碧桂園昨天在港交所公告，香港上市公司建滔集團旗下Ever ...

二月陸百城首、二套 房貸利率新低

受5年期以上貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，簡稱LPR）下調帶動，2024年2月大陸百城首、二套平均房...

外資首選上海 63項目集中簽約

上海市第38批跨國公司地區總部和研發中心、促進外商投資全球夥伴頒證暨外資項目集中簽約儀式，27日舉行。

陸首個數位保稅區 儋州洋浦通過驗收

據海南省儋州市召開的記者會消息，儋州洋浦「數位保稅」區近日通過驗收，成為中國大陸首個數位保稅區，將創新發展國際數據產業。

工信部新目標 提升企業資安

中國大陸工業和信息化部26日發布《工業領域數據安全能力提升實施方案（2024-2026年）》，提出到2026年底基本建立...

2024兩會前瞻／挑戰經濟成長5% 遭遇三大難題

每年大陸全國兩會（人大、政協）都是對整體經濟發展方針及實踐目標的觀察窗口，分析指出今年大陸經濟成長目標很可能維持在百分之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。