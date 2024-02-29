彭博資訊報導，美國聯邦政府部會已對應用材料（Applied Materials）出貨給中國大陸客戶的事宜，發出新一輪索取資訊要求，在華府試圖切斷對中國大陸的先進晶片製造設備銷售管道之際，再度燃起這個緊張話題的熱度。應材股價2月28日在美股早盤應聲大跌逾2%。

美國半導體設備供應商龍頭應材揭露，最近至2月止已收到「多方證人傳票」，包括美國證管會（SEC）、聯邦檢察官麻州辦公室等機關。此前，在2022年拜登政府加強避免先進晶片流向中國大陸時，商務部和其他機構也已索取資訊。

應材並未詳細說明這些最近的證人傳票，只表示「我們正針對這些事宜完全與政府合作」，「這些事宜仍有不確定性，我們無法預測結果，若衍生相關事宜的損失或罰金，也無法合理估算區間」。