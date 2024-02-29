在香港房市持續疲軟的背景下，港府昨（28）日宣布，即日起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD），這也象徵香港房地產調控政策正式退場。

截至目前，非香港居民購房的印花稅率為15%，香港居民購買第二套房的稅率為7.5%。而持有房屋不到兩年出售時還要額外繳稅。

香港財政司司長陳茂波昨發表新年度財政預算案，並稱在當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要。

綜合市場分析，普遍認為香港房市「全面撤辣」屬大招，相信有助刺激房市成交，並可減緩房價下跌速度，地產股短期有望反彈，但房市中長期走勢則要視乎利率及外資對中港經濟前景信心兩大因素。

香港高借貸成本和疲軟的經濟前景早已令不少買家卻步。彭博行業研究分析師Patrick Wong表示，取消針對投資者和海外買家的額外印花稅或將為港住宅銷售注入新的活力。