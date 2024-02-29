港府出招 刺激房市

經濟日報／ 記者謝守真、特派員李春／綜合報導

香港房市持續疲軟的背景下，港府昨（28）日宣布，即日起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD），這也象徵香港房地產調控政策正式退場。

截至目前，非香港居民購房的印花稅率為15%，香港居民購買第二套房的稅率為7.5%。而持有房屋不到兩年出售時還要額外繳稅。

香港財政司司長陳茂波昨發表新年度財政預算案，並稱在當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要。

綜合市場分析，普遍認為香港房市「全面撤辣」屬大招，相信有助刺激房市成交，並可減緩房價下跌速度，地產股短期有望反彈，但房市中長期走勢則要視乎利率及外資對中港經濟前景信心兩大因素。

香港高借貸成本和疲軟的經濟前景早已令不少買家卻步。彭博行業研究分析師Patrick Wong表示，取消針對投資者和海外買家的額外印花稅或將為港住宅銷售注入新的活力。

套房 香港

延伸閱讀

推廣旅遊！香港維多利亞港每月擬辦1活動 遭陸網酸奇葩：港府沒見過世面

學者：夏寶龍訪港 意味北京對港管治權趨於落實

全港加裝2000組監視系統 可搭載AI人臉識別

房市低迷…港府全面取消房地產「辣招」抑制飆升房價

相關新聞

碧桂園遭提清算 恐步恒大後塵

在中國恒大遭香港法院勒令清算剛好屆滿一個月之際，深陷債務危機的碧桂園昨天在港交所公告，香港上市公司建滔集團旗下Ever ...

二月陸百城首、二套 房貸利率新低

受5年期以上貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，簡稱LPR）下調帶動，2024年2月大陸百城首、二套平均房...

2024兩會前瞻／挑戰經濟成長5% 遭遇三大難題

每年大陸全國兩會（人大、政協）都是對整體經濟發展方針及實踐目標的觀察窗口，分析指出今年大陸經濟成長目標很可能維持在百分之...

百度去年淨利倍增 AI成為增長新動力

大陸網科巨頭百度28日發布2023年第4季度及全年財報，2023年總營收達人民幣1,345.98億元，年增9%；歸屬百度...

半導體業IPO 愈來愈難

在大陸全力攻克晶片卡脖子背景下，半導體IPO賽道在過去幾年火熱，但該趨勢近期產生變化。去年以來，上交所科創板與深圳創業板...

美調查應材產品輸陸

彭博資訊報導，美國聯邦政府部會已對應用材料（Applied Materials）出貨給中國大陸客戶的事宜，發出新一輪索取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。