碧桂園遭提清算 恐步恒大後塵

在中國恒大遭香港法院勒令清算剛好屆滿一個月之際，深陷債務危機的碧桂園昨天在港交所公告，香港上市公司建滔集團旗下Ever Credit Limited於廿七日向香港高等法院提出對該公司清盤呈請（台灣稱清算聲請），追討碧桂園積欠的約港幣十六億元（約新台幣六十四億元）未支付定期貸款及應計利息。分析指出，這將給其債務重組前景蒙上陰影，並削弱北京當局恢復房地產行業信心的努力。

香港高等法院尚未頒布清算令，但已將呈請的首次聆訊（法庭於公開審訊前聽取各方陳述）日期定為五月十七日。碧桂園是否步上恒大後塵，各界關注。

碧桂園回應，公司將極力反對聲請，並徵詢法律意見，採取一切必要行動保護合法權利，將繼續與境外債權人保持積極主動的溝通，並盡快形成重組方案，以期在切實可行的情況下盡快向市場公布方案條款，並在對全部債權人公平的原則下，與聲請人友善協商，妥善處理問題，包括努力促使聲請盡快被撤回或駁回聲請。

碧桂園強調，預期該聲請將不會對公司的重組計畫或時間表造成實質性影響。公司將確保項目保質保量交付，確保正常經營穩定。

路透分析，在北京試圖增強對占中國大陸GDP四分之一的地產業信心之際，這分請願書可能會重燃購屋者和債權人對房地產業債務危機的擔憂，給大陸境內貸款機構帶來更大壓力，並可能推遲房地產市場甚至整個中國大陸經濟的復甦前景。

碧桂園債務重整進程近期有較積極進展，其一一○億美元海外債被視為違約，如果清算申請讓其他債權人在和解問題上三思而後行，那麼該進程可能會因此而蒙上陰影。