外企登記認證 上海推全程網辦

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海市市場監督管理局26日發布推進外商投資企業登記便利化改革新舉措，明確要持續探索境外投資主體在線身分認證方式，拓展全程網辦通道。

中新社報導，當天，《上海市市場監督管理局深化經營主體登記管理改革優化營商環境的若干措施》發布，從五方面推出21條措施，積極回應經營主體關心關切，深化經營主體登記管理改革，營造穩定公平透明、可預期的營商環境。 　　

在持續探索境外投資主體在線身分認證方式方面，措施明確，外國自然人來滬投資設立企業，提交的身分證明為有效期內的新版或現版外國人永久居留身分證的，無需辦理公證。持外國人永久居留身分證、港澳居民居住證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民居住證等證件的人員以及香港企業，可全程網上辦理企業登記業務。上海探索依託多源身分認證數據，開展對境外自然人投資者的身分認證。具備條件的境外自然人投資者，可以全程網辦設立外商投資企業。

措施還提出，要全力推進長三角經營主體登記一體化。推進長三角地區外國投資者主體資格文書互認，有效降低外商投資企業商務成本。允許企業、個體工商戶等經營主體住所（經營場所）中含「長三角一體化示範區」字樣。加強長三角地區經營範圍登記聯動，及時新增經營範圍規範表述條目，積極為經營主體營造統一的市場准入制度環境。

上海 外國人 身分證

延伸閱讀

品冠寵粉滿足福利 貼臉拍照、深情獻唱歌曲

上海工商聯 5大活動拚經濟

上海招聘會 AI、數據應用最熱

張學友上海演唱會險變假唱 錄音歌聲一出變臉中斷演出

相關新聞

車市開門紅 一月產銷量同比增5成

根據中國汽車工業協會公布的數據顯示，2024年1月，中國大陸汽車產銷量分別達241萬輛和243.9萬輛，同比分別增長51...

「德陽造」獲世界之最科技創新成果認定

由位於四川省德陽市的國機重裝製造的CAP1400主管道項目，獲得2023年重型機械世界之最科技創新成果認定。

陸對澳洲葡萄酒關稅 有望解除

中國大陸商務部長王文濤近日赴阿布達比參加世界貿易組織（ＷＴＯ）部長級會議，當地時間廿六日與澳洲貿易部長法瑞爾會晤。澳媒報...

遼寧惠企助企 派駐科技專員

遼寧省政府新聞辦26日召開記者會，為更好把科教資源優勢轉化為振興發展的勝勢，遼寧開展「科技專員進企業，惠企助企開門紅」專...

外企登記認證 上海推全程網辦

上海市市場監督管理局26日發布推進外商投資企業登記便利化改革新舉措，明確要持續探索境外投資主體在線身分認證方式，拓展全程...

中國機器人 正在改變中東普通人的生活

隨著中國與沙烏地簽署共建「一帶一路」倡議與「2030願景」對接實施方案，一群大陸科技企業加速進入中東，讓中東各國從石油經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。