外企登記認證 上海推全程網辦

上海市市場監督管理局26日發布推進外商投資企業登記便利化改革新舉措，明確要持續探索境外投資主體在線身分認證方式，拓展全程網辦通道。

中新社報導，當天，《上海市市場監督管理局深化經營主體登記管理改革優化營商環境的若干措施》發布，從五方面推出21條措施，積極回應經營主體關心關切，深化經營主體登記管理改革，營造穩定公平透明、可預期的營商環境。

在持續探索境外投資主體在線身分認證方式方面，措施明確，外國自然人來滬投資設立企業，提交的身分證明為有效期內的新版或現版外國人永久居留身分證的，無需辦理公證。持外國人永久居留身分證、港澳居民居住證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民居住證等證件的人員以及香港企業，可全程網上辦理企業登記業務。上海探索依託多源身分認證數據，開展對境外自然人投資者的身分認證。具備條件的境外自然人投資者，可以全程網辦設立外商投資企業。

措施還提出，要全力推進長三角經營主體登記一體化。推進長三角地區外國投資者主體資格文書互認，有效降低外商投資企業商務成本。允許企業、個體工商戶等經營主體住所（經營場所）中含「長三角一體化示範區」字樣。加強長三角地區經營範圍登記聯動，及時新增經營範圍規範表述條目，積極為經營主體營造統一的市場准入制度環境。