車市開門紅 一月產銷量同比增5成

根據中國汽車工業協會公布的數據顯示，2024年1月，中國大陸汽車產銷量分別達241萬輛和243.9萬輛，同比分別增長51.2%和47.9%。一汽、東風、長安、比亞迪、吉利等大陸主要汽車集團銷量繼續保持較高增速。車市「開門紅」，為全年汽車產業發展開了個好頭。

新華社報導，大陸車市產銷量已連續15年位居全球第一，新能源汽車產銷量連續9年位居全球第一，出口量去年再創新高。

汽車產業是大陸國民經濟支柱產業，上下游產業鏈長，對經濟帶動能力強。近年來，大陸車企產品持續迭代，其高性價比受到消費者認可。大陸車企產銷「飄紅」有較為廣闊的市場基礎，發展動力強勁，將為大陸經濟發展提供有力支撐。

報導指出，有人說，大陸車市太「卷」，把車市原有的秩序打亂了，傳統車企與車企新勢力市場爭奪戰「白熱化」，新能源汽車不斷擠占燃油車市場分額，單車利潤正在持續下滑，一些甚至在「賠本賺吆喝」。

報導稱，問題要兩面看，正是這種「卷」，才有了技術快速迭代和高性價比產品，才有了大陸新能源汽車產業在全球的「一枝獨秀」，才有了大陸車企在全球強大的競爭力。

面對全球汽車產業變革，大陸汽車產業牢牢抓住電動化、智能化、網聯化等彎道超車的歷史機遇加快發展。

大陸車市「開門紅」，釋放出大陸汽車出口將延續快速增長態勢的信號。1月分，大陸出口汽車44.3萬輛，同比增長47.4%。不少車企出口增速迅猛，中國一汽海外1月銷量同比增長186%；1月比亞迪出口同比增長247.5%……

可以預見，今年，越來越多的海外消費者將享受到大陸汽車產品帶來的不一樣的出行體驗。

近年來，不少大陸車企不甘於做廉價車，頂住壓力迎難而上，大力在海外開拓高端市場，加快實施本地化戰略，比亞迪、奇瑞、上汽等車企的產品在歐洲、東南亞、中東、拉美等地正在受到越來越多消費者的認可。

大陸車市開門紅，更釋放出大陸市場的「磁吸力」依舊很強的信號。投資人民幣100億元的華晨寶馬第六代動力電池項目；投資超350億元的奧迪在大陸首個純電動車型生產基地；德國大眾集團將德國總部以外最大的研發中心落戶中國……當前，大陸新能源汽車正逐步把先發優勢轉化為技術優勢、產業優勢、合作優勢，這為大眾、寶馬、奔馳等汽車巨頭在大陸深化合作、拓展市場提供了新的機遇。