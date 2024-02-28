陸對澳洲葡萄酒關稅 有望解除

中國大陸商務部長王文濤近日赴阿布達比參加世界貿易組織（ＷＴＯ）部長級會議，當地時間廿六日與澳洲貿易部長法瑞爾會晤。澳媒報導，法瑞爾就關稅問題提出交涉，王文濤回應，澳洲葡萄酒關稅複審預計三月底結束，這意味著北京對澳洲葡萄酒課徵最高百分之二一八的反傾銷關稅有望解除。王文濤並呼籲澳方，支持中方加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）。

去年初，大陸商務部對澳洲大麥課徵的關稅進行了同樣複審，最終關稅解除。

澳洲廣播公司（ＡＢＣ）報導，法瑞爾與王文濤會面後透露，中方明確表示澳洲葡萄酒關稅複審已步入正軌，將在三月底前結束；但王文濤並未說明對澳洲龍蝦、牛肉等其他貿易限制何時取消。

中國大陸原是澳洲葡萄酒最大出口市場。去年十月，中澳雙方宣布就解決ＷＴＯ爭端達成共識，澳洲暫停了在ＷＴＯ就葡萄酒關稅對中方提出的申訴，大陸商務部隔月宣布就澳洲葡萄酒反傾銷稅展開複查。法瑞爾本月中接受澳媒專訪時曾稱，如果中方複查結束後不取消對葡萄酒關稅，澳洲將立即恢復向ＷＴＯ申訴。

王文濤與法瑞爾此次會面也是澳籍華裔作家楊恒均（本名楊軍）二月初被北京法院以間諜罪判處死緩以來，兩國首次舉行部長級會談。彭博報導，法瑞爾亦就此案量刑問題向中方提出交涉。

另據大陸商務部消息，王文濤在會談時呼籲澳方積極支持中方加入ＣＰＴＰＰ；並希望澳方關注並積極推動解決中企在澳洲遇到的具體問題；中方願與澳方加強在世貿組織架構下的合作。法瑞爾則稱，過去一段時間雙方在妥善處理彼此經貿關切方面取得積極進展，澳方希望進一步擴大對陸出口。