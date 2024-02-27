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開拓兩岸航線？ 星宇執行長率團訪問大陸民航局

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸民航局副局長崔曉峰27日在北京會見星宇航空執行長翟健華一行人，翟健華表示，願為兩岸民眾往來提供更加多樣便利的選擇。（本報系資料照片）
大陸民航局副局長崔曉峰27日在北京會見星宇航空執行長翟健華一行人，翟健華表示，願為兩岸民眾往來提供更加多樣便利的選擇。（本報系資料照片）

根據大陸民航局網站27日晚間消息，大陸民航局副局長崔曉峰27日在北京會見星宇航空執行長翟健華一行人。翟健華表示，願為兩岸民眾往來提供更加多樣便利的選擇，顯示星宇有意開拓兩岸航線。崔曉峰則呼籲兩岸民航業界加強交流交往。

根據大陸民航局網站，這是去年初疫情解封後，翟健華第二度拜會大陸民航局。去年4月7日，大陸民航局網站以「崔曉峰會見台灣星宇航空客人」為題，發布前一天的會晤訊息。時隔10個多月，大陸民航局再以同樣標題，發出此次會晤消息。

根據發布，崔曉峰指出，促進溝通交流是民航業的重要作用，希望兩岸民航業界加強交流交往，增進彼此了解，發揮橋梁紐帶作用，共同加強兩岸航空聯繫，服務好兩岸民眾。

翟健華介紹了星宇航空的發展情況，感謝大陸民航局的支援，並表示「願通過自身發展為兩岸民眾往來提供更加多樣便利的選擇」。

不過，兩岸空運客運目前僅有15個定期航點，以及13個航點得申請包機，當前直航情況遠不如疫情前。

據了解，新冠疫情前，兩岸直飛航點共61個，疫情爆發後，台灣以防疫為由，限制兩岸直飛航線，兩岸只剩5航點。疫情解封後，陸委會宣布自去年3月10日起，恢復南京、武漢等10個定期航點；另還開放瀋陽、無錫等13個包機航點。而目前15個定期航點每周最高可飛420班。

北京 星宇航空 民航局 疫情 航線 陸委會

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