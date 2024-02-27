不放棄大陸市場！傳輝達「特供」H20晶片 最快4周可以供貨

自去年10月，美國祭出新版晶片管制令，其中，輝達被限制三款晶片不能出口至大陸，必須取得許可才可放行。不過，輝達就此開始量產專為大陸所設計的AI晶片「H20」。2月27日，有產業鏈人士透露，輝達對大陸的「特供版」人工智慧（AI）晶片「H20」將在今年的「輝達GTC 2024大會」開完後，全面接受預訂，且最快四周可以供貨。

據科創板日報報導，「輝達GTC 2024大會」於3月18日至3月21日舉行。一產業鏈人士表示，H20的性能相當於H100的四分之一，但性價比並不好，產能供應也跟不上，量供預計要等到今年下半年。而北京一名經銷商則稱，目前來看，H20的需求聲量並不大，主要是性價比不高，大陸國產算力晶片也是廠商的選擇之一。

該經銷商補充，目前算力廠商的晶片底層技術多數還是由輝達支持，採用H20的優勢在於一是合規，二是遷移成本低，但是算力國產化長期來看又是一個確定的趨勢，因此對客戶而言，也會在二者之間來選擇。

另，有北京經銷商表示，從市場策略來講，輝達推出H20，主要是為了穩住大陸市場，在產品指標上，只要略高於國過算力產品，而不再可能會有對標海外其他產品的高標準，但這個晶片是否有需求，還需要看市場驗證。

報導指出，截至發稿前，輝達方面尚未針對此事回應。

公開資料顯示，H20是輝達針對大陸市場推出的「特供」版本，旨在為了符合美國去年的出口管制新規。該晶片由H100「縮水」而來，於2023年10月首次曝光，同期出現的還有另外兩款晶片L20和L2。而H20晶片原定於去年11月發布，但此後一直被延後。此前，有市場消息指出，是因為伺服器製造商在整合該晶片時遇到問題導致延遲。

據悉，大陸是輝達的第三大市場，銷售額占其收入的五分之一。然而，受美國出口管制新規影響，輝達大陸的資料中心收入亦顯著下降。

此前，輝達公告最新財報顯示，儘管其2023年總營收大漲，第四季的業績業達到創紀錄的221億美元，年增265%。但在大陸區，第四季的營收僅占個位數比例。

輝達預測，在下一財季時，大陸市場應該也會延續類似狀況。以往來自大陸等受限國家及地區資料中心業務收入貢獻約佔該公司整體營收的20%至25%。