王文濤會澳洲貿易部長 表達盼澳支持陸加入CPTPP

大陸商務部長王文濤近日赴阿拉伯聯合大公國出席世界貿易組織（WTO）部長級會議，期間，除與美國貿易代表戴琪、世貿組織秘書長伊維拉等人會面，官方消息指出，26日王文濤還與澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）會晤。王文濤表示，冀澳洲積極支持中國加入CPTPP。

據大陸商務部網站消息，王文濤表示，中澳關係持續改善，經貿合作穩向好，展現強大韌性。雙方應繼續落實兩國領導人共識，為兩國企業合作營造良好環境。

他重申，希望澳方關注並積極推動解決中國企業在澳遇到的具體問題，積極支持中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。中方願與澳方加強在世貿組織架構下的合作，確保世貿組織第13屆部長級會議有務實成果。

王文濤並稱，中澳關係持續改善，經貿合作企穩向好，展現強大韌性。雙方應繼續落實好兩國領導人共識，為兩國企業合作營造良好環境；中方願與澳方加強在世貿組織框架下的合作。

法雷爾稱，澳中經貿關係強勁有力，2023年雙邊貿易投資維持成長動能。而過去一段時間，雙方在妥善處理彼此經貿關切方面取得一系列積極進展。澳方歡迎中國企業對澳投資，將以公平公正方式對待包括中國企業在內的各國投資者。

他並稱，澳方同樣也希望進一步擴大對華出口，推動雙邊貿易達到更高水準。

另，王文濤26日會見美國貿易代表戴琪時，曾就美國對大陸加徵關稅、「經貿領域涉台問題」等表達大陸嚴正關切。