3月31日起 美允許大陸執飛中美往返航班增至每周50班

美國交通部當地時間26日宣布，3月31日起，允許中國大陸航空公司執飛的中美往返航班數從35架次增至50架次。美國交通部稱，這是在今年夏季運輸旺季來臨之際，中美市場進一步正常化的重要一步。

新冠疫情爆發後，大陸民航總局於2020年3月26日發布「關於疫情防控期間繼續調減國際客運航班量的通知」，要求一家航空公司只能通航一個國家的一個航點，且一周只能飛一班。該政策以當年3月12日的航班數為基凖，航班只減不增。

由於當時美國的航空公司已因疫情暫停所有飛往中國大陸的航班，北京這項政策實際上形同禁止所有美國航空公司運營中美航線。為此，美國也相應對大陸航空公司飛往美國的航班數做出限制。儘管雙方事後協商後作出調整，但疫情期間中美航班數依舊大幅減少。

2023年大陸解封後，美國交通部於當年5月3日宣布新增中美直飛航班，允許中國大陸的航空公司每周運營12班中美往返定期航班，為三年來首次增班。

去年9月1日起，中美往返航班增加至每周36班（中美各18航班）；10月29日起，中美往返航班再增加至48班（中美各24航班）；11月9日起，中美往返航班數量增至每周70班（中美各35航班）。

儘管3月31日起，中美每周往返航班可望增至100架次（中美各50航班），但依舊遠低於疫情前。據環球時報早前報導，2019年期間，中美往返航班曾達到每周超過300架次。