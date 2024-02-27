全球最大變質岩油田 渤海再探得4千萬立方米油氣

中國渤海深層油氣勘探再獲發現。中國海油25日宣布，億噸級油田「渤中26-6油田」新鑽探井測試產能創新高，新增油氣探明儲量超4000萬立方米，推動該油田累計探明儲量突破2億立方米，成為全球最大的變質岩油田。

中新社報導，渤中26-6油田位於渤海南部海域，距離天津市約170公里，平均水深22.1米，自2023年發現以來一直堅持繼續勘探，先後鑽探多口評價井。其中，渤中26-2北2井鑽遇油氣層達118米，測試平均日產油超390立方米、日產氣超50000立方米，創該油田新鑽探井測試產能最高紀錄，進一步擴大了油田儲量規模。

據介紹，按照正常採收率測算，渤中26-6油田能夠開採原油超3000萬立方米，提煉成汽油後能夠滿足百萬級人口城市居民日常交通使用超20年，同時可開採天然氣超110億立方米，能夠滿足百萬級人口城市居民家用燃氣超60年，具有可觀的社會與經濟效益。

渤中26-6油田的儲層埋藏在海底數千米深的潛山裡，主要由變質岩組成，所在位置是伸展-走滑複合斷裂持續強烈活動地區。

傳統理論認為，這種區域由於斷裂持續強烈活動，深層油氣藏容易被破壞而難以形成規模性油氣聚集，此前多家國外知名石油公司鑽探80餘口深層井均未獲規模發現。 中國海油科研人員進行科技攻關，創新油氣勘探理論，自主研發超低頻全方位地震勘探技術，攻克複雜斷裂帶深部地震成像，推動渤海勘探主戰場由淺部拓展至深部、顯性潛山拓展至隱性潛山，指導發現了渤中26-6油田等多個億噸級油田。

中國海油勘探副總師徐長貴表示，此次突破進一步夯實了渤海油田增儲上產的物質基礎，為中國海洋石油工業勘探開發向深部複雜領域發展提供了堅實的理論和技術儲備。