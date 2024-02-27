上海工商聯 5大活動拚經濟

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

上海市工商聯將於4月至5月在上海全市範圍開展「民營經濟高質量發展服務月」系列行動。

中新社報導，上海市工商聯副主席汪劍明日前在上海市政府新聞發布會上表示，「民營經濟高質量發展服務月」系列行動，屬於2024年「潮湧浦江」投資上海全球分享季系列活動組成部分。 屆時，將召開上海市民營經濟發展聯席會議全體會議，密集開展項目推介、銀企對接、新基建投資機會發布及貼息政策解讀等服務活動，激發民間投資活力，促進民營經濟健康發展。

汪劍明表示，上海市工商聯重點謀畫了五大專項行動：促進有效投資與產業對接行動、開展金融助力民營經濟高質量發展行動、培育高質量民營孵化器行動、開展民營企業總部提質增能行動、助力小微企業「春雨潤苗」行動。

例如，促進有效投資與產業對接行動，將向民營企業精準推介重大產業和重點工程項目，建立區域重大項目專項服務機制，推動有意向的民間投資項目加速落地。組織民營企業走進長三角、上海「五個新城」和產業園區，發揮長三角各產業鏈聯盟優勢，促進技術、產品、服務等領域供需對接。

民營經濟是上海經濟發展的重要組成部分，占全市近三成的經濟體量。

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