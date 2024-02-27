國道網、高鐵網 打通京津冀動脈

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
去年年底，京雄高速全線通車運營，拉近京津冀三地更緊密關係。圖為京雄高速雄安收費站。（新華社）
去年年底，京雄高速全線通車運營，拉近京津冀三地更緊密關係。圖為京雄高速雄安收費站。（新華社）

從河北坐地鐵到北京，很快將成為可能。春寒料峭，位於北京市通州區的北京軌道交通22號線（平谷線）永順站工地正在熱火朝天地施工中。

中新社報導，平谷線是北京市首條跨省域的城市軌道交通線路，也是京津冀協同發展首條城市軌道交通領域的示範線。北京市重大項目建設指揮部辦公室軌道一處處長楊麗明表示，該線路串聯了北京CBD核心區、定福莊組團、城市副中心、平谷新城，以及河北燕郊等重點功能區，全長約81.2公里。線路建成通車後，河北北三縣到北京城市副中心將實現最快9分鐘通達。 　　

北京市交通委員會表示，京津城際延長線、京雄城際、京唐（京濱）城際、津興城際等一大批高速鐵路已開通運營，以北京、天津為核心樞紐，貫通河北各地的全國性高速鐵路網基本建成。

至此，京津冀區域內高鐵總里程已由2013年的1284公里增至2624公里，實現了對區域內所有地級市的全覆蓋，京津冀地區「1小時交通圈」初具規模，主要城市間2小時通達交通圈基本形成，「軌道上的京津冀」主骨架基本成型。

據瞭解，京津城際目前開行重聯列車、長編組列車，實行公交化運行，最短發車間隔3分鐘。隨著京津城際延長線開通，乘客從北京南站出發，僅需1小時左右即可抵達天津濱海新區。 　　十年來，「軌道上的京津冀」加速推進，區域間骨幹公路網也越織越密，進一步方便了三地間往來。2023年底，京雄高速公路實現全線通車。由北京西南五環駕車至河北雄安新區實現1小時內通達。除了京雄高速，京台、京昆、津石等一大批高速公路已建成通車，區域範圍內以北京為中心，由7條首都放射線、2條縱線和3條橫線構成的國家高速公路主幹網基本形成。

目前，京津冀高速公路總里程達10990公里，相較於2014年的7983公里增長37.7%，高速公路密度達到5.06公里/百平方公里，為大陸全國平均水平的2.7倍。隨著京津冀不斷打通「大動脈」，三地的「朋友圈」越聯越緊。

北京 延長線 高速公路

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