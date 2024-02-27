螞蟻擬收購瑞信在陸業務

彭博報導，螞蟻集團有意收購瑞信在中國大陸的投行業務，且提出的競購價格比美國城堡證券（Citadel Securities）還要高。不過報導稱，螞蟻意外的舉動料將受到大陸監管機構的徹底審查，因為大陸官方傾向由外國買家收購。

報導指出，大陸官方最初授予瑞信的投資銀行和經紀業務牌照，是為了幫助大陸金融業向全球競爭開放，因此北京會更偏向外國買家。

上述狀況將使得現在擁有瑞信的瑞銀集團陷入兩難。目前螞蟻出價較高，但出價較低的城堡更有機會獲得大陸監管批准。報導引述一位知情人士表示，談判正在進行中，其他競標者也可能會加入角逐行列。

瑞信銀行在2023年宣告破產後，瑞銀集團收購瑞信。據大陸監管規定，一家機構不能同時持有兩張證券業務牌照，而瑞銀在中國已經擁有一張證券業務牌照，因此必須售出瑞信在大陸的證券業務。

外界認為，正在整改的螞蟻集團要成功標到難度很高，自大陸官方對螞蟻集團處以人民幣71.23億元天價罰款後，阿里創始人馬雲退出螞蟻實控人，同時旗下借貸品牌「花唄」、「借唄」也已完成品牌隔離。接下來，外界最關注螞蟻集團能否順利取得徵信牌照與金融控股牌照。

經濟觀察網此前引述中國社科院金融研究所金融科技研究室主任尹振濤分析稱，螞蟻持有多張金融牌照，而金融公司監管目前由人民銀行轉向金融監管總局，總局對螞蟻這種特殊的金控公司如何進行監管，目前還不清晰。