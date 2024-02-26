快訊

跳月台救人記大功！高中生家境曝光 第一志願是這科系

盧偉冰：小米汽車最快第2季交車，汽車與手機用戶高度重疊

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
以海灣藍為主打的小米汽車SU7。（取自雷軍微博）
以海灣藍為主打的小米汽車SU7。（取自雷軍微博）

小米集團總裁盧偉冰25日在巴塞隆納召開的2024MWC（世界移動通信大會）上接受外媒採訪時表示，小米汽車SU7將很快面市，最快將從今年第2季開始在大陸國內市場交付。

盧偉冰說，小米確信在競爭激烈的電動汽車市場找到了自身定位和用戶群體，願意為即將推出的小米SU7買單，這是小米在高端市場的一個很好起點，小米在中國已經有2,000萬基於智慧手機的用戶，預計小米汽車的第一批用戶將與手機用戶高度重疊。

盧偉冰表示，小米公司在開發一款汽車上花費100億美元，在定價上，考慮了從入門級到豪華級的一系列價位。

2023年12月28日，小米在北京舉辦小米汽車技術發佈會，小米SU7首次公開亮相。該車型定位C級高性能轎跑，計畫於2024年上半年實現量產上市。發佈會正式披露小米汽車五大核心技術的進展突破，包括電驅、電池、大壓鑄、智慧駕駛、智慧座艙等關鍵領域。

在發佈會現場，小米SU7幾乎被劇透個底朝天，唯獨價格始終保持神秘，這也成為外界熱議焦點。

在採訪中，盧偉冰表示，電動市場在10-20年內就會發展到和智慧手機市場同等水平，其中前五大品牌大約佔據70%的市場，如果沒有充足的資金投入，小米就不可能成為最後的玩家。

報導援引市場研究公司Canalys資料，小米在全球範圍內的智慧手機出貨量僅次於蘋果和三星，排名第三。小米2023年的手機出貨量為1.464億部，占全球市場的大約13%。

對於未來規劃，盧偉冰透露，在第一輛車之後，小米的下一步是建立自己的工廠，自主生產關鍵的零部件。小米此前宣佈，位於北京的新智慧手機工廠已開始運營，產能超過1,000萬部設備。

值得注意的是，有消息稱北汽集團子公司被列為SU7製造商，對此小米集團回應稱，沒有更多資訊可以分享。

對於海外市場，盧偉冰還提到，自己在出海業務上投入大量時間，這是小米業務的放大器，海外消費電子市場規模大約將是中國市場三倍。

報導稱，在過去六年中，小米40%至50%的收入來自大陸以外，主要是歐洲和印度。

盧偉冰說，作為巴塞隆納MWC之行的一部分，他還將訪問巴黎、非洲和中東。他坦言，大環境增加了小米走向全球的難度，但小米可以通過增強內部能力、業務全球化和產品多樣化來克服這些挑戰。

對於小米汽車海外上市計畫，盧偉冰沒有給出明確時間表，不過他提到，通常需要2-3年時間。

北京 電動汽車

延伸閱讀

溫馨川菜小店！道地成都美食「冒菜」香辣十足超過癮 飯後甜點「四川糍粑冰粉」好解膩

小米手機新廠投產 聯發科、大立光跟著旺

食肉獸必吃肉慾漢堡！台北超人氣美式漢堡店「漢堡門徒」插旗新竹 升級搭配脆薯雞塊更過癮

台積電還能再強20年嗎？ 這些企業都曾是產業龍頭

相關新聞

中國基金經理人：陸股反彈趕緊賣 割肉也得儘早走

創大波段新低的陸股春節後強勁反彈，滬指一度重登3000點大關。但曾是「小粉紅」的中國私募基金經理Leo卻建議投資人，趁著...

阿里巴巴董事長蔡崇信：希望菜鳥等待更好的上市時機

阿里巴巴集團董事長蔡崇信表示，在當前市場環境下，對於菜鳥，希望等待更好的上市時機。

阿里回來了！蔡崇信：重返中國頂級電商軌道

阿里巴巴集團董事長蔡崇信26日表示，經過一段時間的壓力，阿里已重返中國頂級電商企業軌道，預估未來五年中國電子商務的滲透率...

百公里加速僅2.36秒！比亞迪純電動超跑「仰望U9」 售價736萬元

比亞迪最貴車款來了。25日，比亞迪旗下高端品牌仰望正式發布第二款車型—純電動性能超跑「仰望U9」，售價為168萬元人民幣...

國際信評機構穆迪稱因「商業原因」 撤銷11家陸企評級

彭博報導，知名國際評級機構穆迪近期表示，基於「商業原因」，23日起撤銷11間中資公司的信貸評級，涉及四大國有資產管理公司...

歐盟、英國制裁涉俄中企 陸商務部：將堅決維護權益

除了美國外，歐盟近日在第13輪對俄制裁中，列入四家中國企業，英國也在50多起涉俄新制裁中列入三家中企。大陸商務部發言人2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。