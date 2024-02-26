盧偉冰：小米汽車最快第2季交車，汽車與手機用戶高度重疊

小米集團總裁盧偉冰25日在巴塞隆納召開的2024MWC（世界移動通信大會）上接受外媒採訪時表示，小米汽車SU7將很快面市，最快將從今年第2季開始在大陸國內市場交付。

盧偉冰說，小米確信在競爭激烈的電動汽車市場找到了自身定位和用戶群體，願意為即將推出的小米SU7買單，這是小米在高端市場的一個很好起點，小米在中國已經有2,000萬基於智慧手機的用戶，預計小米汽車的第一批用戶將與手機用戶高度重疊。

盧偉冰表示，小米公司在開發一款汽車上花費100億美元，在定價上，考慮了從入門級到豪華級的一系列價位。

2023年12月28日，小米在北京舉辦小米汽車技術發佈會，小米SU7首次公開亮相。該車型定位C級高性能轎跑，計畫於2024年上半年實現量產上市。發佈會正式披露小米汽車五大核心技術的進展突破，包括電驅、電池、大壓鑄、智慧駕駛、智慧座艙等關鍵領域。

在發佈會現場，小米SU7幾乎被劇透個底朝天，唯獨價格始終保持神秘，這也成為外界熱議焦點。

在採訪中，盧偉冰表示，電動市場在10-20年內就會發展到和智慧手機市場同等水平，其中前五大品牌大約佔據70%的市場，如果沒有充足的資金投入，小米就不可能成為最後的玩家。

報導援引市場研究公司Canalys資料，小米在全球範圍內的智慧手機出貨量僅次於蘋果和三星，排名第三。小米2023年的手機出貨量為1.464億部，占全球市場的大約13%。

對於未來規劃，盧偉冰透露，在第一輛車之後，小米的下一步是建立自己的工廠，自主生產關鍵的零部件。小米此前宣佈，位於北京的新智慧手機工廠已開始運營，產能超過1,000萬部設備。

值得注意的是，有消息稱北汽集團子公司被列為SU7製造商，對此小米集團回應稱，沒有更多資訊可以分享。

對於海外市場，盧偉冰還提到，自己在出海業務上投入大量時間，這是小米業務的放大器，海外消費電子市場規模大約將是中國市場三倍。

報導稱，在過去六年中，小米40%至50%的收入來自大陸以外，主要是歐洲和印度。

盧偉冰說，作為巴塞隆納MWC之行的一部分，他還將訪問巴黎、非洲和中東。他坦言，大環境增加了小米走向全球的難度，但小米可以通過增強內部能力、業務全球化和產品多樣化來克服這些挑戰。

對於小米汽車海外上市計畫，盧偉冰沒有給出明確時間表，不過他提到，通常需要2-3年時間。