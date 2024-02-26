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大陸國家主權基金「中投公司」 迎來新任總經理劉浩凌

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中投公司新任總經理劉浩凌（網路照片）
中投公司新任總經理劉浩凌（網路照片）

大陸國家主權基金─中投公司26日公布新人事案，現年53歲的劉浩凌正式出任中投公司副董事長、總經理兼首席投資官。原副董事長、總經理兼首席投資官居偉民屆齡60歲退休。

中投公司成立於2007年9月29日，是依照《中華人民共和國公司法》設立的主權財富基金，組建宗旨是實現國家外匯資金多元化投資，在可接受風險範圍內實現股東權益最大化。公司總部設在北京，註冊資本金為2,000億美元。

而在一個月前，劉浩凌已出任中投公司黨委副書記。1月20日，中央組織部有關幹部局主要負責同志出席中投公司幹部會議，宣布中央決定：劉浩淩任中投公司黨委副書記，免去居偉民的中投公司黨委副書記職務。新任命前，劉浩淩任中投公司副總經理兼首席風險官。

中投官網資料顯示，劉浩凌，1971年出生，現年53歲，法律學碩士、理學碩士。2008年，劉浩凌加入中投公司，歷任中投公司法律合規部業務主管、高級經理，中央匯金公司綜合管理部副主任、綜合管理部/銀行機構管理二部主任、股權管理二部主任，中投公司執行委員會成員兼中央匯金公司副總經理。

中投公司開展境外投資業務與境內金融機構股權管理工作。其中，境外投資業務由下設子公司─中投國際有限責任公司和中投海外直接投資有限責任公司承擔，業務範圍包括公開市場股票和債券投資，對沖基金和多資產，泛行業私募股權和私募信用投資，房地產、基礎設施、資源商品、農業等領域的基金投資與直接投資，以及多雙邊基金管理等。

根據中投公司近期發佈的《2022年度報告》，截至2022年底，中投公司過去十年對外投資年化淨收益率按美元計算為6.43%，業績位於可比同業機構中上水平。2022年，在對外投資布局策略方面，中投公司完成另類資產投資占比50%的資產配置目標，總組合的韌性和質量提高，同時積極開展氣候變化、能源轉型等主題投資。

公司法 資產

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