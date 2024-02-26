黑河電商直播 俄商品春節銷售千萬

在大陸最北自貿片區黑河自貿片區跨境電商直播基地，多個專業直播運營團隊剛剛度過一個「忙年」。主播輪番上陣，包裹批量發貨，俄羅斯商品由此一鍵直達大陸消費者的年貨籃子。

中新社報導，「俄羅斯的食品、日用品賣得最好。」黑河自貿片區對外貿易與合作中心主任戰予誠說，因為網購的便捷性、多樣性，黑河年貨節的熱度從線下延展到線上，春節期間直播銷售額超1000萬元（人民幣，下同）。

戰予誠表示，因為黑河擁有口岸便利，大陸首家專注俄羅斯市場的跨境電子商務平台「俄品多」在這紮根，正在打造大陸最大的俄羅斯商品一站式採購平台，春節期間銷量十分可觀。

乘勢中國大陸節慶經濟，俄品多的俄羅斯商品銷售業績佳。2023年12月30日至2024年1月5日，銷售額94.96萬元，同比上漲24.64%；2024年2月2日至2月17日，銷售額342.78萬元，同比上漲23.75%。

在「互聯網+」背景下，俄品多平台推出「互聯網+外貿」跨境電商B2B模式。其中，「天貓俄羅斯食品官方旗艦店」由俄羅斯出口中心官方授權、天貓喵鮮生支持、俄品多組織運營，是大陸首家由俄羅斯官方支持的線上電商交易平台。

俄品多CEO、聯合創始人俞偉剛在莫斯科參加了商務論壇，向俄羅斯推廣大陸直播經濟。他感觸頗深說，在大陸節慶經濟的推動下，俄羅斯商品銷量攀升只是一個縮影，中俄跨境電商在未來還有更大機遇。我們通過多次與俄羅斯官方交流磋商，計劃在莫斯科舉辦一場直播節。