兩岸微流行／內蒙加入綠電交易試點

大陸當局近年推廣綠電市場化，除了綠證外，原先已有南方電網、國家電網為綠電交易試點，近日官方再批覆內蒙古為第三個交易試點。

二○二一年九月，大陸發改委批准國家電網、南方電網進行綠色交易試點，當時北京和廣州兩電力交易中心達成的交易電量近八十億度、減排二氧化碳六百萬噸。官方指出，這是實現碳達峰、碳中和目標的重要支撐，是構建以新能源為主體的新型電力系統的重要舉措。

今年二月二日，內蒙古電力交易公司的方案獲發改委和國家能源局聯合批覆，同意在蒙西電網展開綠電交易試點，內蒙古成為第三個試點。內蒙古新聞網強調此舉能夠有效防止蒙西地區綠證「外流」。

內蒙古是大陸綠色電力大省，區內的蒙西電網（自治區中西部電網）是全大陸唯一獨立省級管理電網，由內蒙古電力公司運行。蒙西電網供電區域七十二萬平方公里，承擔內蒙西部八個盟、市的供電，並向華北、陝西榆林和蒙古國提供跨省區、跨國境供電。蒙西電網裝機容量去年底已突破一億瓩。

根據中國電力企業聯合會消息，二○二三年全大陸各電力交易中心累計組織完成市場交易電量五點六七兆度，同比成長百分之七點九，省內交易電量合計為四點五兆度，其中綠電交易五三七點七億度，成長百分之一一二。

大陸綠電交易仍有瓶頸，國家能源局前副局長史玉波近日指出，大陸綠電供給能力不足、消費不活躍、大陸綠證國際互認度不高、綠電交易制度體系有待完善，這些問題急需面對。