陸「布鞋首富」宗慶後 79歲病逝

大陸最大飲品生產商娃哈哈集團創辦人、前首富宗慶後昨因病離世，享壽七十九歲。陸媒報導指他具有改革開放後第一代創業者質樸低調特質，人稱「布鞋首富」。二○二一年十二月起，其女宗馥莉已擔任娃哈哈集團副董事長兼總經理，為接班作準備。

宗慶後治喪委員會昨發出訃告，宗慶後因病醫治無效，於昨日十時卅分離世，享壽七十九歲。預定廿八日在杭州娃哈哈集團有限公司下沙基地舉行追思會。

澎湃新聞報導，宗慶後曾於二○一○年、二○一二年和二○一三年三度問鼎富比世排行榜「中國首富」，但他身上有著改革開放後第一代創業者共同的特質：質樸、低調，並且因時常身穿一身黑衣、腳著人民幣幾十元的布鞋，被稱為「布鞋首富」。二○二三年，宗慶後以人民幣一千億元財富位列胡潤全球富豪榜第一二一位。

報導指出，二○一七年有網友在武漢天河國際機場拍到宗慶後獨自候機；娃哈哈集團事後證實，指宗慶後平常搭飛機出行，都是坐經濟艙，不帶助手，日常生活也省下來。宗慶後之後則回應，有人認為有錢了就該坐高級艙位，但他認為不應是這樣。他還表示，自己從小苦慣了，永遠要把自己當一個普通人。

一九九一年宗慶後創建娃哈哈食品集團公司，並讓「ＡＤ鈣奶」在上市第二年就創造人民幣六點八五億元產值，使娃哈哈營業額實現翻倍，高達廿億元。目前在大陸有八十一個生產基地、一八七家子公司，員工近三萬人。

宗慶後曾總結其經營哲學為「專注主業，小步快跑」。「小步」是指決策要謹慎，發現不對立刻止損；「快跑」是指機會出現就迅速行動，不能猶豫。