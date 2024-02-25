華為又一款新車上市 傳祺M8宗師先鋒版亮相

華為與廣汽傳祺首款合作車型落地，雙方官宣合作車型是傳祺M8宗師先鋒版，售價人民幣29.58萬元（約新台幣130萬元），該車型最大的亮點之一即華為車機系統。該車型搭載華為車機模組及HarmonyOS車機作業系統，在華為的暢連功能下，用戶可實現車機與華為手機、平板、智慧屏、音響、手表等華為設備進行語音或視頻通話。

傳祺M8宗師先鋒版基於華為語音基礎能力和雲端能力，華為智慧語音端側回應速度少於1秒，並支援連續對話、對話不打擾、四音區等交談場景。華為的Petal Maps地圖服務，可見可說，便捷交互，更貼合用戶視覺習慣。

此外，為了化解停車難題，傳祺M8宗師先鋒版也加入了廣汽自研智慧泊車功能，搭載12顆超聲波雷達+4顆廣角攝像頭，支持高難度車位泊入。

目前，華為與車企的合作模式共有3種：零部件供應模式、解決方案模式（即Huawei Inside模式）、智選車模式。對於廣汽集團而言，旗下兩大自主品牌廣汽傳祺、廣汽埃安與華為的合作模式各不相同。

當前，採用供應商模式的廣汽埃安與華為合作的AH8項目暫未有新進展公佈，而與華為智慧車解決模式合作的廣汽傳祺新車型傳祺M8宗師先鋒版已正式上市。隨著傳祺M8宗師先鋒版上市，目前，廣汽傳祺MPV矩陣擁有傳祺M8、新能源E9、新能源E8三大系列。

此次，廣汽傳祺與華為智慧車解決方案達成合作，根據HuaweiInside模式，該模式旨在以全棧的智慧汽車解決方案與車企進行深度合作， 由華為作為全棧解決方案的供應商，提供技術和部分硬體，車企在合作中也擁有足夠分量的話語權。

開年以來，華為汽車業務朋友圈持續擴大，2月22日，華為智慧汽車解決方案、猛士科技以及東風汽車三方官方微博釋放合作資訊，猛士科技作為東風汽車旗下豪華電動越野品牌，正式加入華為朋友圈。雙方提到，此次東風猛士與華為達成戰略合作，將實現新能源豪華越野品牌與智慧科技先鋒品牌的優勢互補、彼此賦能。

1月22日，嵐圖汽車與華為共同宣佈正式簽署戰略合作協定，雙方將根據各自領域優勢，圍繞用戶需求共同打造極致的智慧出行體驗。通過合作車型在多領域創新探索，加速智慧化技術大規模商業化落地。

從市場表現來看，在今年1月，華為與賽力斯合作推出的問界系列車型累計交付32,973輛，首次成為中國市場新勢力品牌月度銷冠。其中，新M7交付31,253輛，自2023年9月上市以來累計大定已超14萬輛。