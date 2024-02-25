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中美AI差距 中國科技界稱一兩年可追上

中央社／ 台北25日電

美國新創公司OpenAI近期發布文字轉為影片的AI模型Sora成為全球當紅議題；中國全國政協委員、360創始人周鴻禕表示，中國和美國在AI上的差距若方向正確，馬上就會迎頭趕上，現在的落後，大概一到兩年就能解決。

OpenAI近期公布一款名為Sora的人工智慧（AI）模型，只需輸入幾行文字即可產生高度逼真的影片片段，受到全球AI界關注，而有政協身份的中國重量級科技老闆回應了對於AI（人工智慧）的看法。

陸媒澎湃新聞今天報導，周鴻禕23日接受專訪時表示，大家雖然都在談AI，實際對AI充滿恐懼，認為AI會帶來大規模失業，實際上，AI是人類最好的朋友，AI不會帶來行業崩潰，而是會給短影片、影視工業、廣告等行業帶來正向推動，只有不用AI的人會被淘汰。

龍年春節期間，OpenAI開發的文生影片模型Sora橫空出世，也讓周鴻禕充滿感慨，他說，看到差距，才知道怎麼迎頭趕上，Sora的問世是一桶清醒的冷水，而目前OpenAI仍有秘密武器沒有亮出，中國和美國在AI上的差距主要在方向上，但一旦方向正確，中國公司馬上就會迎頭趕上。

周鴻禕坦言，和美國相比，中國在AI技術上存在差距是客觀事實，不過，他認為無論是Sora採用的模型還是Sora本身，本質都是軟體，「現在的落後，我覺得大概一到兩年就能解決」。

他指出，在AI原創方面，以中國團隊的學習和模仿能力，迎頭趕上並不難。先前中國在不到一年內就追趕上了GPT3.5；但他特別關注Sora可能帶來更多影響，特別是影響國家政治安全。

例如深偽（Deepfake）技術可能引發欺詐問題，OpenAI目前已要求美國政府對AI發布的內容進行監管。這也是Sora還不能開放使用的原因，因為一旦每個人都能用而又沒有控制和內容審核的方法，可能會誕生大量虛假內容，引發不可預知的風險。

周鴻禕說，AI技術的發展已經走在法律之前，全世界都在思考如何有效監管AI產生的內容，如何防止AI被利用作惡，這是一個全世界的安全難題。合理的監管能夠對AI帶來正向推動作用。

OpenAI deepfake 人工智慧 影片 美國

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