春節假期結束 降價刺激錯峰出遊

春節假期剛過，部分航線的機票價格降至不足百元（人民幣，下同），多地酒店價格也降幅明顯，一些遊客已開始計畫錯峰出遊。

中新社報導，中國在線旅遊平台同程旅行數據顯示，春節假期後第一周，國內機票平均價格環比下降15%，國際機票均價環比下降約10%。目前多個旅遊平台推出了性價比極高的航線，在去哪兒網上查詢，未來一周內，從北京到哈爾濱的機票價格普遍在300元上下，較春節假期降幅明顯，其中2月22日僅需199元。同程旅行平台上，2月21至29日，從北京前往三亞的機票價格均在300元以下，2月下旬從上海出發前往重慶、長沙、大連、西安等地的機票均有百元以下的機票可以選擇。

出境方面，從北京和上海飛往日本、韓國各主要目的地的機票價格下降明顯。同程旅行數據顯示，2月下旬，上海前往濟州島、名古屋、大阪、首爾等地，均有價格低於100元的機票可選，含稅價格也在500元以下。

與此同時，中國多地酒店價格降幅明顯。攜程數據顯示，目前至3月中旬，哈爾濱、南京、洛陽、蘇州、開封等地酒店均價較春節假期降幅達4、5成，三亞、西安、杭州、泉州等城市酒店均價降幅接近4成。

攜程方面表示，近幾年春節旅遊高峰過後的幾周內，都是適宜錯峰出遊的時間節點，機票、酒店、跟團遊、租車等出遊價格降幅較為明顯。同程旅行相關負責人表示，春節後的錯峰遊時段國內各大景區、目的地體驗更好，適合看重性價比的銀髮一族及寒假尚未結束的學生群體出遊。