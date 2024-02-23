長三角多管齊下 協助企業招工

春節後各地陸續開工，為做好企業用工服務保障，長三角下足功夫。「跨省招人」、「包機包車」、「送出補貼」等舉措頻出。

中新社報導，杭州市就業管理服務中心相關負責人表示，杭州於1月啟動勞務協作組團招聘行動，計畫赴10個省份30餘個地級市招工。目前，該市已派出14支外出招工小分隊，赴6省17地開展招聘活動17場，159家企業提供崗位19217個。一家赴外省招聘企業負責人夏金鵬表示，企業今年人員需求較多，此次預期招聘人數超600人，月工資7000元（人民幣，下同）起步。

在「包機包車」方面，早在2月13日（大年初四），由四川省發出的杭州首趟返崗專車就抵達杭州。2月19日，該市今年首趟返崗復工包機抵達杭州。

杭州官方也推出企業包車返崗補貼，明確相關企業在2月10日至2月24日租用大巴車跨省「點對點」組織非杭州戶籍員工返崗的，且每輛車乘車員工不少於20人，按包車費用50%給予補貼，每家企業最高補貼20萬元。

根據中國國家電網浙江省電力有限公司的用電量分析，春節假期期間，浙江有超6000家工業企業日均用電量保持在平時水平（以2023年12月日均用電量為基準）的90%以上，且工業用電量近期持續攀升。該背景下，春節後，浙江寧波、嘉興、溫州等地也紛紛組團前往省外招工引才，支撐企業用人需求。

在上海，該市從去年12月開始，密集赴相關勞務輸出大省、對口支援地區等進行勞務協作對接40多次，並主動提供「點對點」返崗復工服務。春節後其將組織20多批「點對點」返崗復工服務，成規模成批次引進更多勞動者。

上海市也不斷加強政策支持。如上海黃浦區為企業送出了來滬就業交通補貼、一次性穩崗補貼、企業擴大就業一次性社保補貼等政策禮包，助力企業復工復產。

作為經濟大省的江蘇在春節假期已密集舉辦1200多場線上線下招聘會，開通150多輛返崗復工專車。該省正持續開展「就在江蘇」春風行動，至3月底籌集發布不少於100萬個就業崗位信息。江蘇官方還明確，外省勞動力同等享受江蘇本地就業創業服務和免費技能培訓等，以滿足企業對技能型、研發型人才的需求。