聯想上季淨利減23%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

全球個人電腦龍頭大廠聯想集團昨（22）日發布2023/24財年第3財季業績報告，截至2023年12月31日止的三個月，聯想實現營收157.21億美元（折合台幣4,957億元），年增3%；淨利3.37億美元，年減23%，每股盈餘0.0281美元。

聯想表示，隨著PC產業去庫存進入尾聲，集團的核心主業PC業務正重回成長軌道。

回顧財政季度內，由個人電腦（PC）、平板電腦、智慧手機及其他智慧設備業務組成的智慧設備業務集團，其營收及經營利益均較上年同期增長7%。撇除中國大陸，該業務集團來自其他地區的營收均有兩位數增長。

分區域來看，上季聯想在歐洲、中東、非洲市場的營收年增20%，主要受惠於PC的需求回升，部分國家智慧型手機業務實現最佳季度表現，而美洲區域營收年增1%。在亞太區（不包括中國大陸）的營收則年增7%，同樣受PC銷售強勁復甦帶動，尤其是日本市場。而中國大陸區的營收年減10%，較上季下降幅度收窄。

據財聯社報導，在全球PC市場出貨量年減2.7%的大環境下，聯想上季出貨量年增5.8%，進一步鞏固全球第一地位，市占率接近24%，為疫情以來最高。北美市場的表現特別出色，PC業務的營收年增率高達20%。

財報發布後的電話會議中，聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍在談及AI PC的平民化運用時透露，聯想將在今年4月舉辦的創新科技大會上，發布預計售價在1,000美元至1,500美元間的人工智慧電腦（AI PC）。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，該公司充分領略到人工智慧技術及其應用的革命性影響力。「聯想為此做好了充分的準備，正在通過持續投入人工智慧技術創新，深化與其他人工智慧領域領導廠商的合作。」聯想正在與輝達緊密合作，提供AI專業服務，協助客戶快速部署混合AI解決方案。

售價 疫情

延伸閱讀

聯想集團上季淨利跌23% PC需求呈回升態勢

五大AI人工智慧應用方向 預告科技業仍熱鬧非凡

力爭突破美制裁…北京強力補貼半導體 中芯、華為拿最多

2024年13種最值得關注的藥物(下)

相關新聞

春節後珠三角 密集舉辦招聘會

龍年春節過後，廣州、佛山、東莞等珠三角多地密集舉辦招聘會，釋放出大量職缺。廣州市21日在白雲萬達廣場舉辦大型招工見面會，...

美圍堵中芯 停供原料零件

美國對中國大陸加大科技圍堵，據報已對本土半導體企業施壓，要求停止向替華為代工的中芯國際提供原料和零件。專家指出，中芯很可...

陸旅遊復甦 攜程去年盈利增6倍

隨著去年初疫情解封，大陸旅遊市場去年逐步復甦，也拉動旅遊平台的盈利。大陸旅遊平台「攜程集團」發布最新業績顯示，去年第四季...

人民幣國際支付占比升高

環球銀行金融電訊協會（SWIFT）昨（22）日發布最新報告顯示，1月人民幣在全球國際支付市占從去（2023）年12月的4...

聯想上季淨利減23%

全球個人電腦龍頭大廠聯想集團昨（22）日發布2023/24財年第3財季業績報告，截至2023年12月31日止的三個月，聯...

陸動力電池赴歐建廠 加速

大陸科技新媒體《36氪》報導，大陸多家電池廠業務表示今年明確收到要求，歐洲車企2027年以後的電池必須本土化，意味大陸動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。