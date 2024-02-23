陸動力電池赴歐建廠 加速

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸科技新媒體《36氪》報導，大陸多家電池廠業務表示今年明確收到要求，歐洲車企2027年以後的電池必須本土化，意味大陸動力電池廠赴歐洲建廠趨勢正在加速。

報導指出，大陸電池廠赴歐洲建廠直到去年都還處於模糊階段，但自今年開始，歐洲車企立場十分明確。「包括BMW、PSA、雷諾、戴姆勒、福斯等車企，幾乎統一提出了相似要求，2027年之後的電池必須要本地化。」一位電池公司員工指出。

歐洲車企對電池廠的本地化供應節點都是2027年，但不同車企對電池的本地化生產要求則略有差異。比如德國車企要求電池總成本的65%做到本土化生產，法國車企則要求正極材料的塗布以及後續在歐洲或者摩洛哥生產。

行業人士認為，該要求可能是基於歐盟的「新電池法」。該法案於去年8月正式生效，規定自2027年起，動力電池出口到歐洲需要持有符合要求的「電池護照」，其為電池上的二維碼，等於電池身分證，只要通過掃碼便能得知每塊電池的製造商、生產日期、產地、容量、健康狀態等資訊；同時自7月起出口到歐洲的動力電池必須申報產品碳足跡，並在2027年7月前達到相關碳足跡的限值要求。

簡言之，如果到2027年不能提供完整電池護照訊息，或碳足跡不達標的動力電池便無法出口歐洲。也有分析認為，該法規細節規定不完善，包括電池護照如何執行，是否直接對應到電池的本地化生產比例等問題都不清楚。

對大陸廠商而言，要到歐洲建設電池廠依舊面臨不少挑戰：一是歐洲本土環保要求；二是對設備等准入限制；三是對於僱傭勞工的限制要求等。比如大陸電池巨頭寧德時代雖然成功在德國建廠，但該工廠從第一批電芯順利下線至今，已超過一年時間，仍未傳出有大規模供貨消息；其第二座在匈牙利的工廠則受到當地民眾抗議，遇到不少阻力，直至2023年10月才透露第一期開工。

德國 護照 足跡

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