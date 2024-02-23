春節後珠三角 密集舉辦招聘會

龍年春節過後，廣州、佛山、東莞等珠三角多地密集舉辦招聘會，釋放出大量職缺。廣州市21日在白雲萬達廣場舉辦大型招工見面會，268家參會企業提供崗位1.11萬個，主要來自製造業、商業服務業、酒店餐飲、批發和零售、交通物流配送等多個行業。這是廣州龍年新春招工服務周首場活動。

中新社報導，廣州市人力資源和社會保障局有關負責人表示，今年第一季該市計畫開展300多場招聘活動。

佛山市2月20日舉辦龍年首場高校畢業生現場招聘會，113家企業提供近5000個就業崗位，最高年薪達36萬元（人民幣，下同），吸引近千名高校畢業生入場求職。佛山市人力資源公共服務中心人力資源市場部副部長梁進宇稱，今年佛山企業的招聘需求規模為24.71萬人左右，其中春季招聘需求約為16.06萬人，用工需求人員類型以普工、技能人員、專業技術人員為主，約占7成。

有「世界工廠」之稱的東莞，市鎮兩級人力資源和社會保障部門計畫開展春風行動暨「南粵春暖」供需對接活動260多場，提供崗位7萬多個，時間持續至3月。

東莞市人力資源和社會保障局局長陳智武表示，東莞正處於產業轉型升級、新質生產力培育發展的關鍵期，節後重點企業用工需求超過16萬人，其中技工需求2.58萬人，同比上升24.79%。

佛山市銀星智能製造有限公司人力資源部部長張必超近日到廣州南站接回80多名員工。他說，目前公司接到的掃地機器人產品訂單充足，今年計畫新招普工、技工等工種的員工1000多人。

廣東多措並舉保障企業用工需求。據廣東省人力資源和社會保障廳介紹，從1月下旬至4月上旬，廣東在全省提供包車專列、供需對接、就業幫扶、用工保障等系列服務，分類組織多種形式招聘活動2000場以上，統籌做好春節前後勞動者換崗流動高峰期和企業復工復產關鍵期就業工作。

據統計，去年外地在粵務工人員約2400萬，預計春節後至元宵節有9成以上務工人員返粵復工。廣東計畫春節後組織18趟從廣西、四川、貴州等地的返粵專列。