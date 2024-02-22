第5屆集微半導體行業春季聯合雙選會正式啓動 滙聚行業精英 共築行業盛景

當前應屆生就業競爭空前激烈、就業形勢異常嚴峻。穿透就業市場的雲霧，「春招」成為唯一的曙光，為促進2024屆畢業生就業、搶佔就業先機，同時助力半導體企業尋攬優質英才，儲備「芯」生力量，由半導體投資聯盟主辦、愛集微承辦的「第五屆集微半導體行業春季聯合雙選會」強勢啓動。

我們深知不同城市擁有各自獨特的人才資源和區位優勢，為了更好地服務企業，滿足企業在不同地區和領域的發展需求，集微職場部門將定期收集和整理企業對於春招城市的需求和建議，在此特向企業徵集「芯」動的春招城市。此外，集微職場部門也將針對報名參會企業崗位進行甄選，並根據高校專業特點，圍繞產業發展方向廣泛搜集崗位信息，在此也誠邀產業企業攜崗參加！

報名鏈接

眾所周知，在全球新一輪科技革命和產業變革的大趨勢下，電子信息產業對推動我國經濟轉型升級、邁向全球價值鏈中高端具有重要意義，而人才更是電子信息產業發展的第一要素資源和寶貴支撐力量。

今年2月起，集微職場部門將陸續奔赴上海、成都、西安等半導體行業重鎮，聯動清華、復旦、上交、中國科大、西電、同濟、成電、西交等80+所國內知名高校，形成緊密合作，搭建企業與高校畢業生之間的就業「快速路」，共同推動電子信息產業人才的招募、吸引和留任工作。

在此前集微半導體行業春季聯合雙選會基礎上，本屆「雙選會」規模再刷新，繼續創新再突破。集微職場部門透露，本屆「雙選會」將形成三大亮點：

1、高校雲集，人才濟濟。

「雙選會」是吸引優秀人才的重要途逕，也是提升企業知名度絕佳時機。本屆「雙選會」將攜手清華、復旦等80+所國內知名高校，覆蓋上海、成都、西安等半導體行業重鎮。企業可借此契機展示自身的核心價值和競爭優勢，與廣大高校畢業生深度交流，提升品牌影響力。同時，「雙選會」還將通過線上線下宣傳推廣，讓企業的聲音傳達的更廣、更遠。

2、生源精準，攬才高效。

本屆「雙選會」指向學科專業特色明顯的高校，藉此實現更精準選才。以28所示範性微電子學院為例，本次覆蓋的80+所高校中，清華、復旦、上交、中國科大、西電、同濟、成電、西交等20多所高校均有開設，科研實力深厚，人才儲備充沛，人才基礎紥實，創新潛力無限。

3、雙向奔赴，資源聯動。

本屆「雙選會」旨在鋪就人才與企業雙向奔赴的「快速路」。作為溝通「高校、企業、人才」三方的橋梁，集微招聘積累了豐富的職場就業資源。通過聯動名企和高校等多方資源，集微招聘部門在上年底就對高校就業情況進行摸底調研，精準摸排學生需求，同時「入企探崗」，對接企業招聘需求，進一步「續航」校企服務，為實現企業「招才攬才」計劃打好基礎。

集微招聘自2020年7月上線以來，已有入駐企業1500+、發佈崗位50000+，累計面向「百家」高校、開展活動超百場。集微招聘搆建了多維度、全方位的服務體系，幫助企業快速樹立雇主品牌形象，高效促進校企洽談交流等，推動實現高校畢業生就業和企業發展雙贏。

等「風」來，不如追「風」去。在新的征程上，集微職場將同高校、企業一道「招」手追夢，「職」等你來，繼續堅守「校招第一線」，為企業和畢業生搭建更多橋梁，多措並擧為用人單位尋才、攬才，為畢業生尋崗、選崗添翼護航，讓我們共同期待這場人才與企業攜手共進的盛宴，共築產業「芯」高地，共同見證電子信息產業的繁榮發展！

去年，愛集微承辦的「第五屆集微半導體行業鞦季聯合雙選會」覆蓋上海、成都、西安、南京、北京、武漢、廣州、合肥8大熱點城市，共有概倫電子、北方華創、長江存儲、博通集成、卓勝微等100+知名企業參加，吸引了清華、北大、復旦、上交、中國科大、西電、同濟、成電、西交等知名高校5200+學子現場參與，累計收獲5.6W+份簡歷，參會企業、學子反餽收獲頗豐。

第五屆集微半導體行業春季聯合雙選會旨在為企業的發展補充新鮮血液，進一步促進企業人才梯隊的打造。同時，助力企業高效招攬精英、快速洞察行業市場動態。未來，集微職場也將積極為企業和應屆生搆建雙曏溝通和選擇的橋梁。

企業諮詢：韓先生 18918459526

高校諮詢：趙老師 18201800528

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