新思科技：預計第二財季營收達15.6億美元 收入及利潤高於預期

集微網消息，新思科技2月21日發表預測，預計第二財季收入和利潤將高於華爾街預期，原因是業界對其設計復雜人工智能兼容芯片的EDA軟件需求將激增。消息公佈後，新思科技股價盤後上漲3%。

近日，新思科技宣佈將以350億美元的現金+股票收購CAE工業軟件巨頭Ansys。新思科技CEO Sassine Ghazi在接受採訪時表示，公司已經開始申請監管部門批準，到目前為止「沒有遇到任何意外」。

此外，新思科技此前曾表示計劃出售其軟件完整性業務（SIG），該業務估值可能達到30億美元或更多。Ghazi 2月21日表示，公司希望在3月20日之前告訴投資者是否會出售SIG業務

新思科技的合作夥伴包括台積電、英特爾、三星電子等，該公司預計第二財季營收在15.6億至15.9億美元之間，高於分析師平均預估的15.5億美元。人工智能的繁榮發展，加快了半導體產業對EDA軟件的需求。新思科技預測，在截至4月30日的第二財季，調整後的每股收益在3.09億美元至3.14美元之間，同樣高於分析師預期。

在截至1月31日的第一財季，新思科技收入增長21%達到16.5億美元，每股收益3.56美元。