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雷蒙多：AI刺激大量需求 美國需要更多芯片資金

集微網／ 集微網

集微網消息，美國商務部長吉娜·雷蒙多表示，美國需要繼續投資半導體製造，以重新獲得全球領導地位並滿足人工智能（AI）技術的需求。

雷蒙多指出了人工智能的計算需求，並補充說，她已經與OpenAI首席執行官Sam Altman進行交談，後者正在努力確保美國政府批準一項大型企業，以促進人工智能芯片的全球製造。

「當我與他或業內其他客戶交談時，他們預計所需的芯片數量令人難以置信。」她說。

2022年《芯片法案》預計將撥出390億美元的直接撥款，加上價值750億美元的貸款和貸款擔保，以振興美國國內半導體生產。美國商務部正在向數百名申請者分配這筆資金，並已宣佈向BAE Systems Plc的美國子公司、Microchip（微芯）和格芯授予3項資助。

英特爾已宣佈計劃在俄亥俄州投資200億美元建設一座工廠，並在亞利桑那州投資200億美元進行擴建，目前正在就超過100億美元的贈款和貸款激勵措施進行談判。

英特爾首席執行官帕特·基辛格表示，激勵公告將「很快」發佈。雷蒙多在講話中沒有評論英特爾獲得補貼的時間，但稱該公司是「一家美國冠軍公司」，並補充說英特爾「在這次復興中可以發揮非常巨大的作用」。

英特爾宣佈，微軟公司已成為其定製芯片業務的客戶，這標志著基辛格雄心勃勃的轉型努力取得了關鍵勝利。

雖然這家美國芯片製造商曾經在該行業佔據主導地位，但近年來它已經落後於亞洲競爭對手台積電和韓國三星電子公司。基辛格一直是遊說美國政府支持的主要行業代言人之一，該公司表示其投資計劃取決於該補貼資金。

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