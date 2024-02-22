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陸旅遊市場復甦 旅遊平台「攜程」去年盈利大增6倍

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸旅遊平台攜程集團去年全年淨利99.18億元人民幣（約新台幣434.8億元），年增幅高達6.07倍。圖為江西南昌萬壽宮歷史文化街區內人潮。（中新社）
大陸旅遊平台攜程集團去年全年淨利99.18億元人民幣（約新台幣434.8億元），年增幅高達6.07倍。圖為江西南昌萬壽宮歷史文化街區內人潮。（中新社）

隨著去年初疫情解封，大陸旅遊市場過去一年逐步復甦，也拉動旅遊平台的盈利。大陸旅遊平台「攜程集團」發布最新業績顯示，去年第四季淨營業收入103億元人民幣（約新台幣451.6億元），年增105%。合計去年全年，淨利達99.18億元人民幣（約新台幣434.8億元），年增幅高達6.07倍。

攜程今日股價大漲，股價今早創上市新高，高見349.6元，截至10點半升4.83%，暫為表現最佳藍籌。

綜合香港信報、香港經濟日報報導，攜程集團表示，去年第四季度國內外業務繼續呈現強勁復甦態勢，帶動淨營業收入年增逾105%至103億元（人民幣，下同），惟受季節性影響，較上季下跌25%。純利12.97億元，年減36.95%，每股基本盈利1.99元。

其中，住宿預訂營業收入39億元，年增131%，季減30%；交通票務營業收入41億元，年增86%，季減23%；旅遊度假業務營業收入7.04億元，年增329%，季減47%；商旅管理業務營業收入6.34億元，年增129%，季增7%。

攜程集團指出，去年第四季國內酒店預訂年增超過130%，出境酒店和機票預訂恢復到2019年疫情前同期水平的80%以上，相比國際航空業客運量恢復至60%。而公司國際OTA平台的總預訂增長超70%。

全年看，攜程集團淨營業收入445億元，年增122%；淨利潤99.18億元，較去年同期大幅增加606.91%；每股基本盈利15.19元。

攜程執行主席梁建章表示，去年在旅遊熱潮的推動下，中國開啟了與世界重新連接的重要征程。受惠於集團不斷擴大的市場影響力，國際業務取得顯著增長。他還說，集團仍將持續關注全球化和人工智慧創新，並且有信心在2023年成功的基礎上更上一層樓，進一步探索未來的機遇。

攜程首席執行官孫潔表示，全球旅遊業表現出了卓越的韌性，並有望維持其增長趨勢。為了抓住這一趨勢並創造新機遇，集團將持續致力投資於技術與產品創新，提升客戶服務，促進旅遊業的可持續發展。

人民幣 疫情 酒店

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