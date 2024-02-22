北京產業地圖 促進互補發展

北京市發展和改革委員會20日發布《北京市產業地圖》，清晰勾勒北京市產業現狀和布局，服務和引導經營主體精準布局、項目快速落地，促進產業錯位互補發展。

中新社報導，產業地圖覆蓋一二三產業，融合「高精尖」產業、現代服務業、「兩業融合」（先進製造業和現代服務業融合）、現代基礎設施產業、現代農業等31個重點行業，聚焦16個區和北京經濟技術開發區的重點產業區域，全面展示各區、相關園區產業基礎和資源稟賦優勢。

目前產業地圖為1.0版，初步實現了產業空間布局展示，後續相關部門將推動產業地圖動態更新升級，在不斷更新數據和豐富內容的同時，積極採用新技術，提升地圖的互動性，打造便捷和友好的服務體驗。

產業地圖主要包括總體布局、區域布局、行業導引三部分，此次特別對「高精尖」產業地圖、現代服務業地圖兩個板塊進行了進一步細分。如在高精尖產業地圖中，將新一代信息技術產業細分為先進通信網路、超高清影像和先進顯示、工業互聯網、北斗、區塊鏈和大數據等細分領域，將智能製造和裝備產業細分為機器人、軌道交通、傳感器、人工智能、航空航天等細分領域。