北京產業地圖 促進互補發展

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

北京市發展和改革委員會20日發布《北京市產業地圖》，清晰勾勒北京市產業現狀和布局，服務和引導經營主體精準布局、項目快速落地，促進產業錯位互補發展。

中新社報導，產業地圖覆蓋一二三產業，融合「高精尖」產業、現代服務業、「兩業融合」（先進製造業和現代服務業融合）、現代基礎設施產業、現代農業等31個重點行業，聚焦16個區和北京經濟技術開發區的重點產業區域，全面展示各區、相關園區產業基礎和資源稟賦優勢。 　　

目前產業地圖為1.0版，初步實現了產業空間布局展示，後續相關部門將推動產業地圖動態更新升級，在不斷更新數據和豐富內容的同時，積極採用新技術，提升地圖的互動性，打造便捷和友好的服務體驗。 　

產業地圖主要包括總體布局、區域布局、行業導引三部分，此次特別對「高精尖」產業地圖、現代服務業地圖兩個板塊進行了進一步細分。如在高精尖產業地圖中，將新一代信息技術產業細分為先進通信網路、超高清影像和先進顯示、工業互聯網、北斗、區塊鏈和大數據等細分領域，將智能製造和裝備產業細分為機器人、軌道交通、傳感器、人工智能、航空航天等細分領域。

北京 網路

延伸閱讀

陸海警登檢金廈遊輪 星國學者：北京「灰色地帶」戰略一環

統戰新招？ 金融時報：中國以旅遊和短影音拉攏台灣年輕人

大陸海警登檢金門觀光船引緊張 路透：北京趁機施壓賴清德

金廈海域爭端致緊張升高 美國務院促克制

相關新聞

世銀再迎陸籍高管 張文才任副行長

世界銀行廿日宣布，任命中國籍的張文才為世銀常務副行長兼首席行政官，負責機構策略、規劃、預算、資訊科技服務及制裁體系等。

廣東降稅費 製造、中小企業受益

根據大陸國家稅務總局廣東省稅務局消息，2023年廣東地區（不含深圳，下同）新增減稅降費及退稅緩費1562億元（人民幣，下...

義烏電商 上月交易額逾350億元

連日來，浙江義烏多處商貿場所陸續開工，爭搶開門紅。2月20日，在義烏北苑街道電商園區倉庫，數十名工人熟練地打包商品，一個...

台商二代創業 助台企赴陸發展

「來大陸後收穫最大的是幫助一些企業發展起來，不只是在財務上獲得回報，更看到了他們的夢想得到實現。」近日在北京聊起登陸經歷...

年輕上班族 熱中省錢省心養生

28歲的上班族王飛最近發現了一個周末解壓休閒好去處：社區醫院按摩室。

北京產業地圖 促進互補發展

北京市發展和改革委員會20日發布《北京市產業地圖》，清晰勾勒北京市產業現狀和布局，服務和引導經營主體精準布局、項目快速落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。