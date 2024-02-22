年輕上班族 熱中省錢省心養生

28歲的上班族王飛最近發現了一個周末解壓休閒好去處：社區醫院按摩室。

中新社報導，王飛說，頸椎病、腱鞘炎、腰酸這些職業病他都有。去社區醫院花不到一杯奶茶錢掛個號，醫生按摩完以後頭不疼、肩不僵，感覺整個人都活過來似的。現在，按摩已成了他日常不可少的「續命」方式。

在中國大陸，像王飛這樣熱中養生的年輕人正越來越多。在抖音平台，「八段錦」話題下的影音播放量累計近25億次；「三伏天曬背最佳時間表」也一度登上微博熱搜。在小紅書、微信等社交媒體平台，輸入養生二字，能看到大量教人如何用更少的錢調理腸胃、改善睡眠、提高免疫力的文章。 除了省錢，95後、00後養生還追求省心。今年春節假期，李蓓趁打折囤了90天的膳食營養補充劑，該補劑號稱一杯就可以把每天身體所需營養素都補齊。在她看來，這種不需要吃很多瓶瓶罐罐、一步到位的超省心養生，尤其適合每天工作連軸轉、腦子不夠用的自己。