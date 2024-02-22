廣東降稅費 製造、中小企業受益

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2023年廣東地區新增減稅降費及退稅緩費人民幣1562億元，為廣東增強高質量發展「硬實力」提供了強支撐。圖為工作人員在廣東肇慶汽車智能網聯科技產業園內的總裝生產線上作業。 （新華社）
2023年廣東地區新增減稅降費及退稅緩費人民幣1562億元，為廣東增強高質量發展「硬實力」提供了強支撐。圖為工作人員在廣東肇慶汽車智能網聯科技產業園內的總裝生產線上作業。 （新華社）

根據大陸國家稅務總局廣東省稅務局消息，2023年廣東地區（不含深圳，下同）新增減稅降費及退稅緩費1562億元（人民幣，下同），為廣東增強高質量發展「硬實力」提供了強支撐。

中新社報導，據介紹，2023年，聚焦支持做強做優實體經濟、推動高水平科技自立自強等多個方面，大陸發布延續、優化、完善的稅費優惠政策超70項。 　　分析2023年廣東地區減稅降費紅利帳單可發現，製造業、中小微企業和民營經濟受益明顯。分行業看，製造業及與之相關的批發零售業占比最高，新增減稅降費及退稅緩費472億元，占比30%；分企業規模看，中小微企業受益最明顯，新增減稅降費及退稅緩費1032億元，占比66%；分經濟類型看，民營經濟納稅人受益明顯，新增減稅降費及退稅緩費1139億元，占比73%。 　　

分政策看，小規模納稅人減免增值稅政策新增減稅降費373億元，小微企業減徵所得稅政策新增減稅150億元，支持科技創新的先進製造業、工業母機、積體電路企業增值稅加計抵減政策新增減稅151億元，提高個稅專項附加扣除標準政策新增減稅37億元。 　　

「去年大陸累計延續、優化、完善的稅費優惠政策涉及領域廣、延續時間長，為企業安排投資經營活動創造了穩定政策環境，有助於推動宏觀經濟穩中有進。」大陸暨南大學財稅系主任、教授馮海波分析。 　　

隨著一系列稅費優惠政策落到實處，企業將政策紅利轉化為發展實效，稅費政策賦能高質量發展的效應也進一步顯現。 　　

「過去一年，我們累計享受了多項稅費優惠政策，減免稅款超100萬元。得到政策支持，我們計畫在產能拓容方面繼續投入資金，增加兩條4.0智能生產線。」廣東福臨門世家智能家居有限公司董事長梁曉東介紹，企業2023年發展強勁，營業收入增長超60%。 　　

在製造業當家的廣東，稅費紅利持續增強企業創新動能，越來越多製造業經營主體積極擁抱高端化、智能化、綠色化的升級浪潮。企業所得稅預繳申報數據顯示，2023年前三季度，廣東地區企業申報享受研發費用加計扣除金額1482億元，其中製造業企業受益最廣，享受加計扣除政策金額占比為71%。 　　

新增涉稅經營主體數量是反映經濟活躍程度的指標之一。2023年廣東地區新辦涉稅經營主體達142.06萬戶，同比增長24.7%。

實體經濟 廣東 減徵

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