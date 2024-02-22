廣東降稅費 製造、中小企業受益

根據大陸國家稅務總局廣東省稅務局消息，2023年廣東地區（不含深圳，下同）新增減稅降費及退稅緩費1562億元（人民幣，下同），為廣東增強高質量發展「硬實力」提供了強支撐。

中新社報導，據介紹，2023年，聚焦支持做強做優實體經濟、推動高水平科技自立自強等多個方面，大陸發布延續、優化、完善的稅費優惠政策超70項。 分析2023年廣東地區減稅降費紅利帳單可發現，製造業、中小微企業和民營經濟受益明顯。分行業看，製造業及與之相關的批發零售業占比最高，新增減稅降費及退稅緩費472億元，占比30%；分企業規模看，中小微企業受益最明顯，新增減稅降費及退稅緩費1032億元，占比66%；分經濟類型看，民營經濟納稅人受益明顯，新增減稅降費及退稅緩費1139億元，占比73%。

分政策看，小規模納稅人減免增值稅政策新增減稅降費373億元，小微企業減徵所得稅政策新增減稅150億元，支持科技創新的先進製造業、工業母機、積體電路企業增值稅加計抵減政策新增減稅151億元，提高個稅專項附加扣除標準政策新增減稅37億元。

「去年大陸累計延續、優化、完善的稅費優惠政策涉及領域廣、延續時間長，為企業安排投資經營活動創造了穩定政策環境，有助於推動宏觀經濟穩中有進。」大陸暨南大學財稅系主任、教授馮海波分析。

隨著一系列稅費優惠政策落到實處，企業將政策紅利轉化為發展實效，稅費政策賦能高質量發展的效應也進一步顯現。

「過去一年，我們累計享受了多項稅費優惠政策，減免稅款超100萬元。得到政策支持，我們計畫在產能拓容方面繼續投入資金，增加兩條4.0智能生產線。」廣東福臨門世家智能家居有限公司董事長梁曉東介紹，企業2023年發展強勁，營業收入增長超60%。

在製造業當家的廣東，稅費紅利持續增強企業創新動能，越來越多製造業經營主體積極擁抱高端化、智能化、綠色化的升級浪潮。企業所得稅預繳申報數據顯示，2023年前三季度，廣東地區企業申報享受研發費用加計扣除金額1482億元，其中製造業企業受益最廣，享受加計扣除政策金額占比為71%。

新增涉稅經營主體數量是反映經濟活躍程度的指標之一。2023年廣東地區新辦涉稅經營主體達142.06萬戶，同比增長24.7%。